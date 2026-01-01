HuggingChat (Chat UI) 원클릭 설치 배포.
HuggingChat을 구동하고 모든 OpenAI 호환 모델 엔드포인트에 연결되는 오픈 소스 SvelteKit 채팅 인터페이스.
HuggingChat (Chat UI)용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
HuggingChat (Chat UI) 활용으로 만들 수 있는 것
HuggingChat (채팅 UI)는 huggingface.co/chat의 오픈 소스 코드베이스이며, Hugging Face가 대규모 언어 모델을 위한 세련되고 브랜딩 가능한 프런트엔드로 구축했습니다. 공급업체에 종속된 채팅 앱과 달리, OpenAI API 프로토콜을 사용하므로 동일한 배포로 Hugging Face 추론 제공업체 라우터, OpenRouter, 로컬 llama.cpp 서버, Ollama 또는 기타 호환 가능한 엔드포인트와 URL 및 키를 교체하는 것만으로 통신할 수 있습니다.
자체 VPS에 호스팅하면 모든 대화, MCP 도구 호출 및 업로드된 파일을 사용자가 제어하는 인프라에 유지하면서, 선호하는 추론 백엔드를 통해 수천 개의 오픈 및 독점 모델에 계속 액세스할 수 있습니다.
HuggingChat (Chat UI)의 주요 특징
OpenAI 호환 라우터
Hugging Face 라우터, OpenRouter, llama.cpp, Ollama 또는 OpenAI 호환 URL을 지정하면 해당 모델의 전체 카탈로그에 즉시 액세스할 수 있습니다.
지능형 옴니 라우팅
내장형 LLM 라우터는 최종 사용자에게 복잡성을 노출하지 않고 요청별로 멀티모달, 도구 호출 또는 기본 모델 중 최적의 모델을 자동으로 선택합니다.
MCP 툴 호출
모델 컨텍스트 프로토콜 서버를 연결하여 채팅이 웹 검색, 코드 및 사용자 지정 도구를 실행할 수 있게 하고, 그 결과는 대화로 다시 스트리밍됩니다.
멀티모달 대화
선택한 공급업체를 통해 다중 모드 입력을 지원하는 비전 및 Whisper 스타일 모델에 이미지, 첨부 파일 및 음성 입력을 전송합니다.
지속적인 채팅 기록
번들된 MongoDB는 사용자별로 대화, 설정 및 어시스턴트를 저장하여 기록이 재시작 후에도 유지되고 사용자가 여러 기기에서 이용할 수 있도록 합니다.
커스텀 브랜딩
팀 또는 고객을 위한 자체 브랜드의 내부 채팅 제품을 출시하려면 앱 이름, 설명 및 자산을 재정의합니다.
Hostinger에서 HuggingChat (Chat UI)을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.