HuggingChat (채팅 UI)는 huggingface.co/chat의 오픈 소스 코드베이스이며, Hugging Face가 대규모 언어 모델을 위한 세련되고 브랜딩 가능한 프런트엔드로 구축했습니다. 공급업체에 종속된 채팅 앱과 달리, OpenAI API 프로토콜을 사용하므로 동일한 배포로 Hugging Face 추론 제공업체 라우터, OpenRouter, 로컬 llama.cpp 서버, Ollama 또는 기타 호환 가능한 엔드포인트와 URL 및 키를 교체하는 것만으로 통신할 수 있습니다.

자체 VPS에 호스팅하면 모든 대화, MCP 도구 호출 및 업로드된 파일을 사용자가 제어하는 인프라에 유지하면서, 선호하는 추론 백엔드를 통해 수천 개의 오픈 및 독점 모델에 계속 액세스할 수 있습니다.