Twenty 원클릭 설치 및 배포
사용자 정의 가능한 데이터 모델, API 우선 설계 및 유연한 워크플로 자동화를 갖춘 현대적인 오픈 소스 CRM입니다.
Twenty용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Twenty 활용으로 만들 수 있는 것
Twenty는 개발팀이 고객 관계 워크플로를 완벽하게 제어할 수 있도록 하는 차세대 오픈 소스 CRM입니다. 경직된 SaaS CRM과 달리, Twenty는 유연한 데이터 모델을 통해 모든 필드, 객체 및 관계를 정확한 비즈니스 프로세스에 맞게 사용자 정의할 수 있도록 합니다.
VPS에 Twenty를 자체 호스팅하면 모든 고객 데이터를 비공개로 유지하고 좌석당 라이선스 비용을 없앨 수 있습니다. API 우선 아키텍처는 모든 맞춤형 통합 또는 자동화가 가능함을 의미하며, 현대적인 인터페이스는 상업용 대안과 경쟁하면서 CRM 인프라에 대한 완전한 소유권을 제공합니다.
Twenty의 주요 특징
사용자 지정 가능한 데이터 모델
백엔드 코드를 작성하지 않고도 정확한 비즈니스 구조에 맞게 사용자 지정 개체, 필드 및 관계를 추가할 수 있습니다.
API 우선 디자인
완전한 GraphQL 및 REST API를 통해 Twenty를 모든 외부 도구, 자동화 플랫폼 또는 맞춤형 애플리케이션과 통합할 수 있습니다.
칸반 & 목록 보기
칸반 파이프라인 보기와 테이블 목록 간 전환하여 워크플로에 맞는 형식으로 거래 및 연락처를 관리하세요.
이메일 통합
Gmail 또는 다른 이메일 공급자를 연결하여 연락처 및 거래에 대한 커뮤니케이션을 자동으로 직접 기록합니다.
좌석당 요금 없음
자체 호스팅은 반복되는 CRM 라이선스 비용을 없애주어, 성장하는 영업팀에게 Twenty를 비용 효율적으로 만들어줍니다.
Hostinger에서 Twenty을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.