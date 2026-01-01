Twenty는 개발팀이 고객 관계 워크플로를 완벽하게 제어할 수 있도록 하는 차세대 오픈 소스 CRM입니다. 경직된 SaaS CRM과 달리, Twenty는 유연한 데이터 모델을 통해 모든 필드, 객체 및 관계를 정확한 비즈니스 프로세스에 맞게 사용자 정의할 수 있도록 합니다.

VPS에 Twenty를 자체 호스팅하면 모든 고객 데이터를 비공개로 유지하고 좌석당 라이선스 비용을 없앨 수 있습니다. API 우선 아키텍처는 모든 맞춤형 통합 또는 자동화가 가능함을 의미하며, 현대적인 인터페이스는 상업용 대안과 경쟁하면서 CRM 인프라에 대한 완전한 소유권을 제공합니다.