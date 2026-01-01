Prowlarr 원클릭 설치.
arr 스택을 위한 중앙 집중식 인덱서 관리자 — 500개 이상의 토렌트 및 유즈넷 인덱서를 한 번만 구성하면 모든 미디어 앱에 자동으로 동기화됩니다.
Prowlarr용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Prowlarr 활용으로 만들 수 있는 것
Prowlarr는 arr 미디어 자동화 생태계를 위한 인덱서 허브입니다. Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr에서 각 트래커와 유즈넷 제공업체를 개별적으로 구성하는 대신, Prowlarr에 한 번 추가하면 연결된 모든 앱에 구성을 자동으로 동기화합니다. 500개 이상의 인덱서 지원, 내장된 상태 모니터링, Cloudflare로 보호되는 사이트를 위한 Flaresolverr 통합을 통해 Prowlarr는 다중 앱 미디어 스택에서 발생하는 반복적인 유지 관리를 없애줍니다.
VPS에서 Prowlarr를 실행하면 24시간 내내 인덱서 상태 확인과 모든 미디어 앱에서 즉각적인 동기화를 보장하며, 빠른 검색 결과를 위한 엔터프라이즈 네트워크 속도와 개인 트래커 자격 증명 및 사용자 지정 인덱서 정의를 보호하는 영구 스토리지를 제공합니다.
Prowlarr의 주요 특징
중앙 집중식 인덱서 관리
Prowlarr에 토렌트 트래커 또는 유즈넷 인덱서를 한 번만 추가하면, 연결된 모든 arr 앱으로 설정이 자동으로 푸시됩니다. 중복 설정은 필요 없습니다.
500개 이상 인덱서 지원
사전 구성된 정의는 수백 개의 공개 및 비공개 트래커와 유즈넷 제공업체를 다루며, Cardigann YAML 지원을 통해 사용자 지정 소스를 추가할 수 있습니다.
건강 모니터링
Prowlarr는 인덱서를 지속적으로 테스트하고 상세한 상태 보고서와 함께 실패를 표시하여, 트래커가 조용히 결과 제공을 중단하기 전에 손상된 트래커를 감지할 수 있습니다.
Flaresolverr 통합
Flaresolverr에 대한 내장 지원을 통해 Prowlarr는 자동화된 도구가 접근할 수 없는 인덱서에서 Cloudflare 봇 보호를 우회할 수 있습니다.
검색 및 통계
모든 인덱서에서 동시에 수동 검색을 실행하고, 단일 대시보드에서 인덱서별 쿼리 수, 가져오기 비율 및 성능 기록을 검토합니다.
Hostinger에서 Prowlarr을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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