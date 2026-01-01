Prowlarr는 arr 미디어 자동화 생태계를 위한 인덱서 허브입니다. Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr에서 각 트래커와 유즈넷 제공업체를 개별적으로 구성하는 대신, Prowlarr에 한 번 추가하면 연결된 모든 앱에 구성을 자동으로 동기화합니다. 500개 이상의 인덱서 지원, 내장된 상태 모니터링, Cloudflare로 보호되는 사이트를 위한 Flaresolverr 통합을 통해 Prowlarr는 다중 앱 미디어 스택에서 발생하는 반복적인 유지 관리를 없애줍니다.

VPS에서 Prowlarr를 실행하면 24시간 내내 인덱서 상태 확인과 모든 미디어 앱에서 즉각적인 동기화를 보장하며, 빠른 검색 결과를 위한 엔터프라이즈 네트워크 속도와 개인 트래커 자격 증명 및 사용자 지정 인덱서 정의를 보호하는 영구 스토리지를 제공합니다.