ShipShipShip은 제품 팀이 업데이트를 공유하고 커뮤니티 피드백을 한곳에서 수집하도록 돕는 오픈 소스 변경 로그 및 로드맵 애플리케이션입니다. SvelteKit과 Go로 구축되었으며, 세련된 공개 변경 로그와 모든 릴리스, 수정 사항 및 예정된 아이디어가 얻은 투표 및 반응과 함께 존재하는 칸반 스타일의 관리자 보드를 결합합니다.

VPS에 ShipShipShip을 자체 호스팅하면 구독자 목록, SMTP 자격 증명 및 피드백 데이터를 직접 제어할 수 있으며, 호스팅된 대안의 좌석당 가격을 없애고, 제품과 일치하는 설치 가능한 테마를 통해 공개 페이지를 브랜딩할 수 있습니다.