ShipShipShip 원클릭 설치.
커뮤니티 투표, 이모티콘 반응, 뉴스레터 자동화 기능을 갖춘 경량 자체 호스팅 변경 로그 및 로드맵 플랫폼.
ShipShipShip용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
ShipShipShip 활용으로 만들 수 있는 것
ShipShipShip은 제품 팀이 업데이트를 공유하고 커뮤니티 피드백을 한곳에서 수집하도록 돕는 오픈 소스 변경 로그 및 로드맵 애플리케이션입니다. SvelteKit과 Go로 구축되었으며, 세련된 공개 변경 로그와 모든 릴리스, 수정 사항 및 예정된 아이디어가 얻은 투표 및 반응과 함께 존재하는 칸반 스타일의 관리자 보드를 결합합니다.
VPS에 ShipShipShip을 자체 호스팅하면 구독자 목록, SMTP 자격 증명 및 피드백 데이터를 직접 제어할 수 있으며, 호스팅된 대안의 좌석당 가격을 없애고, 제품과 일치하는 설치 가능한 테마를 통해 공개 페이지를 브랜딩할 수 있습니다.
ShipShipShip의 주요 특징
커뮤니티 투표
방문객들은 제안된 기능에 투표하여, 팀이 내부 추측 대신 실제 수요에 따라 로드맵의 우선순위를 정할 수 있도록 합니다.
이모지 반응
8가지 반응 유형을 통해 독자들은 각 항목에 반응할 수 있으며, 가입 절차를 강요하지 않고도 가벼운 신호를 보낼 수 있습니다.
칸반 로드맵
사용자 지정 가능한 상태를 갖춘 드래그 앤 드롭 보드를 통해 제안, 진행 중, 출시된 모든 항목을 팀 전체가 확인할 수 있습니다.
뉴스레터 자동화
SMTP 기반 뉴스레터는 항목의 상태가 변경되면 자동으로 발송되므로, 구독자는 수동 발송 없이 릴리스 소식을 받아볼 수 있습니다.
설치형 테마
매니페스트 기반 테마 시스템은 관리자 패널을 공개 변경 로그와 분리하여 제품 브랜딩과 정확히 일치시킬 수 있도록 합니다.
RESTful API
이벤트, 반응, 투표 및 뉴스레터 구독자를 위한 완전한 REST API를 통해 CI/CD 또는 마케팅 도구와 쉽게 통합할 수 있습니다.
Hostinger에서 ShipShipShip을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.