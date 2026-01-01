Apache ShenYu는 높은 처리량과 낮은 지연 시간을 요구하는 마이크로서비스 환경을 위해 구축된 오픈 소스 자바 네이티브 API 게이트웨이입니다. Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket 등을 기반으로 구축된 서비스 전반에 걸쳐 라우팅, 프로토콜 변환 및 트래픽 거버넌스를 위한 통합 진입점 역할을 합니다. 핫 스왑 가능한 플러그인 아키텍처를 통해 게이트웨이를 다시 시작하지 않고도 속도 제한, 인증, WAF, 서킷 브레이킹과 같은 트래픽 제어 정책을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

번들로 제공되는 관리 콘솔은 브라우저 기반 대시보드를 통해 팀에게 라우팅 규칙, 셀렉터 및 시스템 권한에 대한 실시간 가시성과 동적 제어 기능을 제공합니다. 자체 VPS에 ShenYu를 자체 호스팅하면 API 트래픽이 인프라 내에 유지되고, 요청당 클라우드 송신 비용이 제거되며, 관리형 API 게이트웨이 서비스에 의존하지 않고 거버넌스 정책을 적용할 수 있습니다.