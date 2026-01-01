Apache ShenYu 원클릭 설치.
서비스 프록시, 프로토콜 변환 및 대규모 API 거버넌스를 위한 고성능 자바 네이티브 API 게이트웨이.
Apache ShenYu용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Apache ShenYu 활용으로 만들 수 있는 것
Apache ShenYu는 높은 처리량과 낮은 지연 시간을 요구하는 마이크로서비스 환경을 위해 구축된 오픈 소스 자바 네이티브 API 게이트웨이입니다. Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket 등을 기반으로 구축된 서비스 전반에 걸쳐 라우팅, 프로토콜 변환 및 트래픽 거버넌스를 위한 통합 진입점 역할을 합니다. 핫 스왑 가능한 플러그인 아키텍처를 통해 게이트웨이를 다시 시작하지 않고도 속도 제한, 인증, WAF, 서킷 브레이킹과 같은 트래픽 제어 정책을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.
번들로 제공되는 관리 콘솔은 브라우저 기반 대시보드를 통해 팀에게 라우팅 규칙, 셀렉터 및 시스템 권한에 대한 실시간 가시성과 동적 제어 기능을 제공합니다. 자체 VPS에 ShenYu를 자체 호스팅하면 API 트래픽이 인프라 내에 유지되고, 요청당 클라우드 송신 비용이 제거되며, 관리형 API 게이트웨이 서비스에 의존하지 않고 거버넌스 정책을 적용할 수 있습니다.
Apache ShenYu의 주요 특징
핫스왑 가능 플러그인
게이트웨이를 다시 시작하거나 실시간 트래픽을 중단하지 않고 런타임에 트래픽 플러그인(속도 제한, 인증, WAF 등)을 활성화, 비활성화 또는 재구성할 수 있습니다.
다중 프로토콜 지원
단일 게이트웨이 진입점에서 Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, TARS, WebSocket 및 MQTT 전반에 걸쳐 요청을 프록시합니다.
동적 교통 제어
관리 UI를 통해 라우팅 선택기와 규칙을 정의하면 즉시 적용되며, 이를 통해 운영팀은 어떤 업스트림이 각 요청을 받을지에 대해 세분화된 제어 권한을 가질 수 있습니다.
내장형 관측 가능성
분산 추적, 메트릭 내보내기 및 구조화된 로깅 통합은 모든 프록시 서비스 전반에 걸쳐 API 지연 시간 및 오류율에 대한 엔드투엔드 가시성을 제공합니다.
OAuth 2.0 및 JWT 인증
요청이 백엔드 서비스에 도달하기 전에 게이트웨이 계층에서 OAuth 2.0, JWT 토큰 유효성 검사 또는 사용자 지정 서명 확인을 통해 API를 보호합니다.
Hostinger에서 Apache ShenYu을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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