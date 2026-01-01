Snapdrop 원클릭 설치.
AirDrop에서 영감을 받은 브라우저 기반 로컬 파일 공유 — 계정이나 앱이 필요 없으며, 모든 플랫폼에서 작동합니다.
Snapdrop용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Snapdrop 활용으로 만들 수 있는 것
Snapdrop은 장치 간 파일 전송의 번거로움을 없애주는 매우 간단한 웹 기반 파일 공유 도구입니다. Apple AirDrop에서 영감을 받았지만 모든 플랫폼과 브라우저에서 작동하며, Snapdrop은 동일한 네트워크에 있는 장치를 자동으로 검색하고 즉각적인 피어 투 피어 전송을 가능하게 합니다. 계정, 앱 설치, 구성이 필요 없습니다.
VPS에 Snapdrop을 자체 호스팅하면 인프라 내에서 완전히 비공개이며 항상 사용 가능한 파일 공유 환경을 구축할 수 있습니다. 공개 Snapdrop.net 서비스와 달리, 자체 호스팅 인스턴스는 모든 검색 및 전송 데이터를 자체 네트워크에 보관하므로, 기밀 정보를 다루거나 엄격한 데이터 처리 요구 사항이 있는 환경에서 운영되는 조직에 매우 중요합니다.
Snapdrop의 주요 특징
제로 구성
동일한 네트워크의 장치들은 서로를 자동으로 검색합니다. 브라우저를 열고, 장치를 확인한 다음, 즉시 공유를 시작하세요.
크로스 플랫폼 지원
Windows, macOS, Linux, iOS, Android에서 작동하며, 어떤 기기에서도 앱 설치 없이 모든 최신 브라우저를 통해 사용할 수 있습니다.
피어 투 피어 전송
WebRTC 기반 직접 전송은 서버를 거치지 않고 파일을 기기 간에 이동시키며, 속도와 개인 정보 보호를 극대화합니다.
파일 크기 제한 없음
클라우드 기반 공유 서비스에서 부과하는 업로드 제한이나 압축 없이 모든 크기의 파일을 전송할 수 있습니다.
계정 필요 없음
완전히 익명으로 공유 — 등록, 개인 정보 입력이 필요 없으며, 전송된 파일은 영구적으로 저장되지 않습니다.
Hostinger에서 Snapdrop을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.