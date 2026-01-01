Snapdrop은 장치 간 파일 전송의 번거로움을 없애주는 매우 간단한 웹 기반 파일 공유 도구입니다. Apple AirDrop에서 영감을 받았지만 모든 플랫폼과 브라우저에서 작동하며, Snapdrop은 동일한 네트워크에 있는 장치를 자동으로 검색하고 즉각적인 피어 투 피어 전송을 가능하게 합니다. 계정, 앱 설치, 구성이 필요 없습니다.

VPS에 Snapdrop을 자체 호스팅하면 인프라 내에서 완전히 비공개이며 항상 사용 가능한 파일 공유 환경을 구축할 수 있습니다. 공개 Snapdrop.net 서비스와 달리, 자체 호스팅 인스턴스는 모든 검색 및 전송 데이터를 자체 네트워크에 보관하므로, 기밀 정보를 다루거나 엄격한 데이터 처리 요구 사항이 있는 환경에서 운영되는 조직에 매우 중요합니다.