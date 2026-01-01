Reitti는 Google 타임라인의 개인적인 대안을 제공하는 자체 호스팅 위치 추적 및 타임라인 애플리케이션입니다. Google 지도 타임라인 내보내기, GPX 파일 및 GeoJSON에서 기존 기록을 가져오거나, OwnTracks 및 GPSLogger와 같은 휴대폰 앱에서 실시간 위치를 공급하여 이동 경로에 대한 연속적인 기록을 구축할 수 있습니다.

Reitti는 중요한 장소와 이동 경로를 자동으로 감지한 다음, 일별 타임라인 및 이동 통계와 함께 대화형 지도에 시각화합니다. 모든 것이 사용자 자신의 서버에서 실행되므로, 상세한 위치 기록은 사용자 인프라를 벗어나지 않으며 광고 목적으로 수집되지 않습니다. 이 템플릿은 지리 공간 쿼리용 PostGIS 데이터베이스, Redis 캐시 및 번들 지도 타일 캐시를 포함하여 전체 스택이 즉시 함께 작동하도록 합니다.