Reitti 원클릭 설치 배포
구글 타임라인의 대안이 되는 자체 호스팅 위치 추적 및 타임라인 플랫폼으로, 이동 기록을 비공개로 유지합니다.
Reitti용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Reitti 활용으로 만들 수 있는 것
Reitti는 Google 타임라인의 개인적인 대안을 제공하는 자체 호스팅 위치 추적 및 타임라인 애플리케이션입니다. Google 지도 타임라인 내보내기, GPX 파일 및 GeoJSON에서 기존 기록을 가져오거나, OwnTracks 및 GPSLogger와 같은 휴대폰 앱에서 실시간 위치를 공급하여 이동 경로에 대한 연속적인 기록을 구축할 수 있습니다.
Reitti는 중요한 장소와 이동 경로를 자동으로 감지한 다음, 일별 타임라인 및 이동 통계와 함께 대화형 지도에 시각화합니다. 모든 것이 사용자 자신의 서버에서 실행되므로, 상세한 위치 기록은 사용자 인프라를 벗어나지 않으며 광고 목적으로 수집되지 않습니다. 이 템플릿은 지리 공간 쿼리용 PostGIS 데이터베이스, Redis 캐시 및 번들 지도 타일 캐시를 포함하여 전체 스택이 즉시 함께 작동하도록 합니다.
Reitti의 주요 특징
다중 소스 가져오기
Google Maps 타임라인 내보내기, GPX 파일, GeoJSON에서 기록을 가져오거나 OwnTracks 및 GPSLogger에서 실시간 데이터를 스트리밍하세요.
자동 장소 감지
Reitti는 수동 태그 지정 없이 원시 데이터를 분석하여 중요한 장소와 방문한 위치를 감지합니다.
여행 정보
움직임은 거리, 소요 시간, 교통수단과 함께 여정으로 그룹화되어, 타임라인이 마치 일기처럼 읽힙니다.
인터랙티브 지도 타임라인
어떤 날이든 대화형 지도에서 경로, 정류장, 활동의 시간순 타임라인과 함께 찾아보세요.
셀프 호스팅 프라이버시
모든 위치 데이터는 자체 PostGIS 데이터베이스에 저장되며, Google과 공유되거나 광고에 사용되지 않습니다.
Hostinger에서 Reitti을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.