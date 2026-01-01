Tyk Gateway는 백엔드 서비스를 위한 인증, 속도 제한, 할당량 및 요청 변환을 관리하는 완전한 오픈 소스 API 게이트웨이입니다. Mozilla Public License 2.0에 따라 라이선스가 부여되며, 모든 게이트웨이 기능은 라이선스 키 없이 사용할 수 있습니다. — OAuth 2.0, JWT 유효성 검사, GraphQL 프록시 및 플러그인 지원이 모두 오픈 소스 빌드에 포함되어 있습니다.

Redis는 유일한 종속성으로, 분산 세션 스토리지 및 속도 제한 카운터를 제공합니다. 구성은 REST 관리 API를 통해 처리되며, 이를 통해 Tyk는 코드형 인프라 워크플로우 및 CI/CD 파이프라인과 호환됩니다. 자체 호스팅을 통해 모든 API 트래픽, 자격 증명 및 사용량 데이터가 자체 인프라 내에 유지됩니다.