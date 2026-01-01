Tyk Gateway 원클릭 설치 배포
유료 라이선스나 기능 페이월 없이 REST, GraphQL 및 gRPC API를 보안하고 관리하며 모니터링하는 오픈 소스 API 게이트웨이입니다.
Tyk Gateway용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Tyk Gateway 활용으로 만들 수 있는 것
Tyk Gateway는 백엔드 서비스를 위한 인증, 속도 제한, 할당량 및 요청 변환을 관리하는 완전한 오픈 소스 API 게이트웨이입니다. Mozilla Public License 2.0에 따라 라이선스가 부여되며, 모든 게이트웨이 기능은 라이선스 키 없이 사용할 수 있습니다. — OAuth 2.0, JWT 유효성 검사, GraphQL 프록시 및 플러그인 지원이 모두 오픈 소스 빌드에 포함되어 있습니다.
Redis는 유일한 종속성으로, 분산 세션 스토리지 및 속도 제한 카운터를 제공합니다. 구성은 REST 관리 API를 통해 처리되며, 이를 통해 Tyk는 코드형 인프라 워크플로우 및 CI/CD 파이프라인과 호환됩니다. 자체 호스팅을 통해 모든 API 트래픽, 자격 증명 및 사용량 데이터가 자체 인프라 내에 유지됩니다.
Tyk Gateway의 주요 특징
인증 미들웨어
OAuth 2.0, JWT, HMAC 서명, 기본 인증, 상호 TLS 또는 API 키를 사용하여 API를 보호합니다. 사용자 지정 인증 코드는 필요하지 않습니다.
속도 제한 및 할당량
사용자별, 애플리케이션별 또는 정책별 속도 제한 및 사용량 할당량을 적용하여 남용을 방지하고 공정한 접근을 보장합니다.
다중 프로토콜 지원
REST, GraphQL, gRPC, TCP, WebSocket API를 프로토콜 인식 변환 및 프록싱을 사용하여 단일 게이트웨이를 통해 라우팅합니다.
요청 변환
URL을 다시 작성하고, 헤더를 삽입하거나 제거하고, 요청 및 응답 본문을 수정하고, SOAP와 GraphQL 간에 인라인으로 변환합니다.
플러그인 미들웨어
핵심 코드베이스를 수정하지 않고 JavaScript, Python, Go 또는 gRPC로 작성된 사용자 지정 로직을 통해 게이트웨이 동작을 확장할 수 있습니다.
Hostinger에서 Tyk Gateway을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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