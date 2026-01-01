HashiCorp Vault는 전체 인프라에 걸쳐 API 키, 데이터베이스 암호, 인증서 및 토큰과 같은 민감한 데이터에 대한 제어를 중앙 집중화하는 ID 기반 비밀 관리 플랫폼입니다. 구성 파일 및 환경 변수에 자격 증명을 분산시키는 대신, Vault는 모든 접근 이벤트에 대한 전체 감사 로깅을 통해 단일 신뢰할 수 있는 소스를 제공합니다.

Vault는 필요에 따라 생성되고 사용 후 자동으로 취소되는 동적 비밀을 지원하여 유출되거나 장기간 사용된 자격 증명으로 인한 노출을 극적으로 줄여줍니다. VPS에 Vault를 자체 호스팅하면 비밀 인프라를 완전히 제어할 수 있습니다. 즉, 어떤 클라우드 제공업체도 귀하의 키, 감사 추적 또는 보호하는 애플리케이션에 접근할 수 없습니다.