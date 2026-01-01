Vault 원클릭 설치.
민감한 자격 증명 및 인증서를 안전하게 저장, 액세스, 순환시키는 업계 표준 비밀 관리 플랫폼.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Vault 활용으로 만들 수 있는 것
HashiCorp Vault는 전체 인프라에 걸쳐 API 키, 데이터베이스 암호, 인증서 및 토큰과 같은 민감한 데이터에 대한 제어를 중앙 집중화하는 ID 기반 비밀 관리 플랫폼입니다. 구성 파일 및 환경 변수에 자격 증명을 분산시키는 대신, Vault는 모든 접근 이벤트에 대한 전체 감사 로깅을 통해 단일 신뢰할 수 있는 소스를 제공합니다.
Vault는 필요에 따라 생성되고 사용 후 자동으로 취소되는 동적 비밀을 지원하여 유출되거나 장기간 사용된 자격 증명으로 인한 노출을 극적으로 줄여줍니다. VPS에 Vault를 자체 호스팅하면 비밀 인프라를 완전히 제어할 수 있습니다. 즉, 어떤 클라우드 제공업체도 귀하의 키, 감사 추적 또는 보호하는 애플리케이션에 접근할 수 없습니다.
Vault의 주요 특징
동적 비밀
데이터베이스 및 클라우드 서비스를 위한 단기 자격 증명을 온디맨드로 생성합니다. 구성 가능한 TTL(Time To Live) 이후 자동으로 취소되어, 장기 유출된 비밀 정보로 인한 위험을 제거합니다.
서비스형 암호화
Vault API를 통해 암호화 키를 직접 관리할 필요 없이 애플리케이션 데이터를 암호화 및 복호화하여, 스토리지 계층을 변경하지 않고도 민감한 데이터를 보호합니다.
완전한 감사 로깅
모든 비밀 읽기, 쓰기, 삭제 작업은 완전한 신원 및 타임스탬프 세부 정보와 함께 기록되어, 규정 준수 감사 및 사고 조사를 위한 변경 불가능한 추적 기록을 제공합니다.
여러 인증 방법
토큰, AppRole, GitHub, AWS IAM 또는 Kubernetes 서비스 계정을 통해 인증하여 Vault를 기존 ID 및 배포 파이프라인에 통합합니다.
비밀 임대 및 TTL
시크릿은 TTL(time-to-live) 값과 함께 발급되며, 프로그래밍 방식으로 갱신하거나 취소할 수 있습니다. 이를 통해 Vault가 관리하는 모든 자격 증명에 대해 세분화된 수명 주기 제어가 가능합니다.
Hostinger에서 Vault을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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