Databasus는 단일 웹 인터페이스에서 PostgreSQL, MySQL, MongoDB의 자동화된 백업을 중앙 집중화하는 자체 호스팅 데이터베이스 백업 관리 도구입니다. 각 데이터베이스 유형별로 별도의 스크립트 없이 전체 백업 수명 주기(예약, 실행, 압축, 보존 주기, 상태 모니터링)를 처리합니다.

VPS에 Databasus를 자체 호스팅하면 백업을 사용자 인프라에 직접 저장하여 기가바이트당 클라우드 스토리지 요금을 없애고 민감한 데이터를 사용자가 제어할 수 있도록 합니다. 웹 대시보드는 백업 성공률, 스토리지 사용량, 작업 기록에 대한 명확한 가시성을 제공하며, 전용 VPS 리소스는 프로덕션 데이터베이스 성능에 영향을 주지 않고 백업 작업이 실행되도록 보장합니다.