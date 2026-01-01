Databasus 원클릭 설치
PostgreSQL, MySQL 및 MongoDB 백업을 자동화하고 모니터링하기 위한 자체 호스팅 데이터베이스 백업 관리자.
Databasus용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Databasus 활용으로 만들 수 있는 것
Databasus는 단일 웹 인터페이스에서 PostgreSQL, MySQL, MongoDB의 자동화된 백업을 중앙 집중화하는 자체 호스팅 데이터베이스 백업 관리 도구입니다. 각 데이터베이스 유형별로 별도의 스크립트 없이 전체 백업 수명 주기(예약, 실행, 압축, 보존 주기, 상태 모니터링)를 처리합니다.
VPS에 Databasus를 자체 호스팅하면 백업을 사용자 인프라에 직접 저장하여 기가바이트당 클라우드 스토리지 요금을 없애고 민감한 데이터를 사용자가 제어할 수 있도록 합니다. 웹 대시보드는 백업 성공률, 스토리지 사용량, 작업 기록에 대한 명확한 가시성을 제공하며, 전용 VPS 리소스는 프로덕션 데이터베이스 성능에 영향을 주지 않고 백업 작업이 실행되도록 보장합니다.
Databasus의 주요 특징
다중 데이터베이스 지원
PostgreSQL, MySQL, MongoDB를 통합 인터페이스에서 백업하여, 각 데이터베이스 엔진별로 별도의 백업 스크립트를 관리할 필요가 없습니다.
자동 일정 관리
백업 간격 및 보존 정책을 구성하여 일별, 주별, 월별 백업이 수동 개입 없이 자동으로 순환되도록 합니다.
웹 기반 대시보드
중앙 집중식 인터페이스에서 백업 상태, 스토리지 사용량 및 작업 기록을 모니터링하며, 주의가 필요한 실패에 대한 알림을 제공합니다.
백업 검증
각 백업 후에 무결성 검사를 실행하여 백업이 보존 정책에 포함되기 전에 유효하고 사용 가능한지 확인합니다.
시점 복원
데이터베이스를 특정 백업 스냅샷으로 복원하여 재해 복구를 가능하게 하고, 스테이징 환경에서 운영 데이터를 안전하게 테스트할 수 있도록 합니다.
Hostinger에서 Databasus을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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