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자동 Docker 컨테이너 검색 및 100개 이상의 서비스 통합을 지원하는 현대적이고 완전 정적인 애플리케이션 대시보드

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2 년간 ₩23,219/월의 가격으로 갱신. 언제든 취소 가능.
2 vCPU 코어
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100GB NVMe 디스크 용량
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KVM 4
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20,119/월
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2 년간 ₩44,909/월의 가격으로 갱신. 언제든 취소 가능.
4 vCPU 코어
16GB RAM
200GB NVMe 디스크 용량
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KVM 8
114,599
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2 년간 ₩77,429/월의 가격으로 갱신. 언제든 취소 가능.
8 vCPU 코어
32GB RAM
400GB NVMe 디스크 용량
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Docker 관리자
컨테이너 로그에 빠르게 액세스
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AMD EPYC 프로세서
NVMe SSD 스토리지
1Gbps 네트워크 속도
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전 세계 데이터 센터
1년 무료 도메인
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Homepage 활용으로 만들 수 있는 것

Homepage는 모든 자체 호스팅 서비스의 중앙 허브 역할을 하는 빠르고, 안전하며, 고도로 사용자 정의 가능한 애플리케이션 대시보드입니다. YAML 파일을 통해 전적으로 구성되며, Docker와 통합되어 실행 중인 컨테이너를 자동으로 검색하고, 실시간 시스템 지표 및 서비스 상태를 표시하며, 실시간 데이터 위젯을 위한 100개 이상의 타사 통합을 지원합니다. 완전 정적 아키텍처는 즉시 로드되고 최소한의 서버 리소스를 필요로 함을 의미합니다.

직접 Docker 소켓 액세스를 통해 VPS에 Homepage를 배포하면 실시간 인프라를 반영하는 동적이고 자체 업데이트되는 대시보드가 생성됩니다. 새 컨테이너가 자동으로 나타나 수동 재구성 없이 스택이 증가함에 따라 대시보드를 정확하게 유지합니다.

시작하기
{name} 활용으로 만들 수 있는 것

Homepage의 주요 특징

Docker 자동 검색

도커 소켓을 통해 실행 중인 컨테이너를 자동으로 감지하고 수동 입력 없이 대시보드에 추가합니다.

100개 이상의 서비스 통합

Sonarr, Radarr, Plex, Proxmox 및 수십 가지의 다른 인기 있는 자체 호스팅 서비스에서 실시간 데이터를 대시보드 위젯에 직접 표시합니다.

YAML 기반 구성

대시보드 전체 구성을 YAML 파일에서 버전 관리하여 환경 간에 복제하거나 마이그레이션하는 것을 매우 쉽게 만듭니다.

시스템 자원 위젯

내장 위젯은 실시간 CPU, 메모리, 디스크 사용량을 보여주므로 시작 페이지에서 서버 상태를 모니터링할 수 있습니다.

맞춤형 CSS 및 JS

사용자 지정 CSS와 JavaScript를 삽입하여 내장된 테마 옵션 이상으로 대시보드 모양을 맞춤 설정할 수 있습니다.

Hostinger에서 Homepage을 실행하는 이유는 무엇입니까?

원클릭으로 실행

사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.

원클릭으로 실행

믿을 수 있는 보안

내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.

믿을 수 있는 보안

Docker 관리자에 내장되어 있습니다.

한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.

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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀

Noel
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드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.

Omkar
Omkar

호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.

Martin K
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덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.

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