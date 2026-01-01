Homepage는 모든 자체 호스팅 서비스의 중앙 허브 역할을 하는 빠르고, 안전하며, 고도로 사용자 정의 가능한 애플리케이션 대시보드입니다. YAML 파일을 통해 전적으로 구성되며, Docker와 통합되어 실행 중인 컨테이너를 자동으로 검색하고, 실시간 시스템 지표 및 서비스 상태를 표시하며, 실시간 데이터 위젯을 위한 100개 이상의 타사 통합을 지원합니다. 완전 정적 아키텍처는 즉시 로드되고 최소한의 서버 리소스를 필요로 함을 의미합니다.

직접 Docker 소켓 액세스를 통해 VPS에 Homepage를 배포하면 실시간 인프라를 반영하는 동적이고 자체 업데이트되는 대시보드가 생성됩니다. 새 컨테이너가 자동으로 나타나 수동 재구성 없이 스택이 증가함에 따라 대시보드를 정확하게 유지합니다.