Deluge는 libtorrent 라이브러리를 기반으로 구축된 기능이 풍부하고 가벼운 BitTorrent 클라이언트로, 깔끔한 브라우저 기반 인터페이스를 통해 모든 필수 토렌트 관리 기능을 제공합니다. 프로토콜 암호화, DHT, 피어 교환, 프록시 라우팅, 속도 제어 및 플러그인 생태계를 지원하여 일반적인 다운로드와 고급 미디어 자동화 설정 모두에 신뢰할 수 있는 선택입니다.

VPS에 Deluge를 배포하면 가정용 인터넷 연결이나 데이터 제한을 소모하지 않고 지속적인 시딩 및 다운로드를 위한 전용 대역폭을 제공합니다. 항상 켜져 있는 환경은 프라이빗 트래커에서 건전한 비율을 유지하고, Sonarr 및 Radarr와 같은 자동화 도구와 원활하게 통합되며, 고정 IP 주소를 가진 전용 인프라에 토렌트 활동을 격리합니다.