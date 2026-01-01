Deluge 원클릭 설치.
웹 인터페이스, 플러그인 지원 및 원활한 미디어 자동화 통합을 제공하는 경량 BitTorrent 클라이언트
Deluge용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Deluge 활용으로 만들 수 있는 것
Deluge는 libtorrent 라이브러리를 기반으로 구축된 기능이 풍부하고 가벼운 BitTorrent 클라이언트로, 깔끔한 브라우저 기반 인터페이스를 통해 모든 필수 토렌트 관리 기능을 제공합니다. 프로토콜 암호화, DHT, 피어 교환, 프록시 라우팅, 속도 제어 및 플러그인 생태계를 지원하여 일반적인 다운로드와 고급 미디어 자동화 설정 모두에 신뢰할 수 있는 선택입니다.
VPS에 Deluge를 배포하면 가정용 인터넷 연결이나 데이터 제한을 소모하지 않고 지속적인 시딩 및 다운로드를 위한 전용 대역폭을 제공합니다. 항상 켜져 있는 환경은 프라이빗 트래커에서 건전한 비율을 유지하고, Sonarr 및 Radarr와 같은 자동화 도구와 원활하게 통합되며, 고정 IP 주소를 가진 전용 인프라에 토렌트 활동을 격리합니다.
Deluge의 주요 특징
브라우저 기반 인터페이스
데스크톱 클라이언트를 설치하거나 직접 서버 액세스를 유지할 필요 없이 반응형 웹 UI를 통해 모든 기기에서 모든 토렌트를 관리합니다.
미디어 자동화 통합
Sonarr, Radarr, Lidarr와 기본적으로 연동되어 자동화된 콘텐츠 다운로드, 이름 변경 및 라이브러리 정리를 제공합니다.
프로토콜 암호화
서버에서 이루어지는 모든 토렌트 활동에 대한 ISP 스로틀링을 줄이고 개인 정보 보호를 향상시키기 위해 BitTorrent 트래픽을 암호화합니다.
플러그인 시스템
라벨, 스케줄링, RSS 피드, 웹 시드 및 원격 클라이언트 관리를 위한 플러그인으로 기능을 확장하세요.
세밀한 속도 제어
하루 종일 대역폭 사용량을 관리하기 위해 스케줄링 지원을 통해 전역 및 토렌트별 업로드/다운로드 제한을 설정할 수 있습니다.
Hostinger에서 Deluge을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.