SearXNG 원클릭 설치
쿼리를 저장하거나 사용자를 추적하지 않으면서 수십 개의 소스에서 결과를 집계하는 개인 정보 보호 메타 검색 엔진입니다.
SearXNG용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
SearXNG 활용으로 만들 수 있는 것
SearXNG는 Google, Bing, DuckDuckGo 및 수십 개의 다른 검색 공급자를 동시에 쿼리하여 사용자 프로필을 구축하거나 검색 기록을 저장하지 않고 통합된 결과를 반환하는 개인 정보 보호에 중점을 둔 메타 검색 엔진입니다. 프로파일링 및 광고 타겟팅을 통해 쿼리로 수익을 창출하는 상업용 검색 엔진과 달리, SearXNG는 웹 정보에 대한 필터링되지 않은 액세스를 제공합니다.
자체 호스팅은 알 수 없는 당사자가 운영하는 공개 인스턴스를 통하는 것이 아니라 사용자가 제어하는 인프라를 통해 검색이 이루어짐을 의미합니다. 사용자는 어떤 검색 공급자를 포함할지, 결과를 어떻게 필터링할지, 누가 인스턴스에 액세스할 수 있는지 결정하며, 가동 중단이나 속도 제한이 발생할 수 있는 공유 커뮤니티 서버에 의존하지 않습니다.
SearXNG의 주요 특징
쿼리 로깅 없음
검색 기록은 저장되거나 귀하의 신원과 연결되지 않아, 상업용 검색 엔진에 내재된 프로파일링 및 행동 추적을 제거합니다.
다중 소스 통합
수십 개의 검색 엔진에 동시에 질의하여 결과 편향을 줄이고 단일 제공업체보다 더 넓은 범위를 제공합니다.
구성 가능한 엔진
어떤 검색 제공업체를 포함하거나 제외할지 정확하게 선택하여, 연구 필요성과 개인 정보 보호 기본 설정에 맞게 결과 조합을 맞춤 설정할 수 있습니다.
카테고리 검색
웹, 이미지, 비디오, 뉴스 및 전문 소스를 위한 전용 검색 카테고리는 필요한 콘텐츠 유형에 따라 결과를 관련성 있게 유지합니다.
쿠키 및 추적 없음
쿠키나 추적 스크립트 없이 작동하며, 개인 정보 보호에 민감한 연구 및 제한된 환경에서의 사용에 적합합니다.
Hostinger에서 SearXNG을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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