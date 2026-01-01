SearXNG는 Google, Bing, DuckDuckGo 및 수십 개의 다른 검색 공급자를 동시에 쿼리하여 사용자 프로필을 구축하거나 검색 기록을 저장하지 않고 통합된 결과를 반환하는 개인 정보 보호에 중점을 둔 메타 검색 엔진입니다. 프로파일링 및 광고 타겟팅을 통해 쿼리로 수익을 창출하는 상업용 검색 엔진과 달리, SearXNG는 웹 정보에 대한 필터링되지 않은 액세스를 제공합니다.

자체 호스팅은 알 수 없는 당사자가 운영하는 공개 인스턴스를 통하는 것이 아니라 사용자가 제어하는 인프라를 통해 검색이 이루어짐을 의미합니다. 사용자는 어떤 검색 공급자를 포함할지, 결과를 어떻게 필터링할지, 누가 인스턴스에 액세스할 수 있는지 결정하며, 가동 중단이나 속도 제한이 발생할 수 있는 공유 커뮤니티 서버에 의존하지 않습니다.