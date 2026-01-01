Bluesky Ozone은 Bluesky를 구동하는 개방형 네트워크인 AT Protocol을 위한 공식 콘텐츠 관리 및 라벨링 서비스입니다. 이 서비스는 Next.js 웹 UI와 백엔드 서비스를 결합하여 관리자가 보고서를 분류하고, 콘텐츠 및 계정을 삭제하거나 일시 중단하고, 라벨을 적용하며, WebSockets를 통해 해당 라벨을 네트워크에 다시 게시할 수 있도록 합니다.

자신만의 Ozone 인스턴스를 실행하면 Bluesky 사용자가 구독할 수 있는 스택형 라벨러가 되어, 커뮤니티, 게시자 및 연구자가 단일 콘텐츠 관리 제공업체에 의존하지 않고 자신과 구성원에게 표시되는 내용을 제어할 수 있습니다. 자체 호스팅을 통해 보고서, 라벨 기록 및 정책 결정을 사용자가 제어하는 인프라에 유지할 수 있습니다.