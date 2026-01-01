Bluesky Ozone 원클릭 설치.
Bluesky 네트워크 및 기타 AT 프로토콜 애플리케이션을 위한 자체 호스팅 중재 및 라벨링 서비스.
Bluesky Ozone용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Bluesky Ozone 활용으로 만들 수 있는 것
Bluesky Ozone은 Bluesky를 구동하는 개방형 네트워크인 AT Protocol을 위한 공식 콘텐츠 관리 및 라벨링 서비스입니다. 이 서비스는 Next.js 웹 UI와 백엔드 서비스를 결합하여 관리자가 보고서를 분류하고, 콘텐츠 및 계정을 삭제하거나 일시 중단하고, 라벨을 적용하며, WebSockets를 통해 해당 라벨을 네트워크에 다시 게시할 수 있도록 합니다.
자신만의 Ozone 인스턴스를 실행하면 Bluesky 사용자가 구독할 수 있는 스택형 라벨러가 되어, 커뮤니티, 게시자 및 연구자가 단일 콘텐츠 관리 제공업체에 의존하지 않고 자신과 구성원에게 표시되는 내용을 제어할 수 있습니다. 자체 호스팅을 통해 보고서, 라벨 기록 및 정책 결정을 사용자가 제어하는 인프라에 유지할 수 있습니다.
Bluesky Ozone의 주요 특징
적층형 라벨링
Bluesky 사용자가 선택할 수 있는 라벨을 게시하여, 기본 네트워크 정책 위에 귀하의 검토 관점을 계층화하세요.
보고서 분류
검토 팀을 위해 설계된 단일 인터페이스에서 수신되는 검토 보고서를 검토하고, 에스컬레이션하며, 조치합니다.
삭제 및 정지
운영자 신원에 연결된 전체 감사 기록과 함께 삭제 조치를 적용하고, 계정을 정지하며, 결정을 되돌릴 수 있습니다.
이메일 템플릿
일관된 커뮤니케이션을 위해 대시보드에서 직접 영향을 받는 사용자에게 템플릿화된 중재 이메일을 보낼 수 있습니다.
커스텀 레이블 규칙
틈새 커뮤니티, 언어 또는 콘텐츠 정책에 맞게 나만의 라벨 어휘를 생성하고 수정하세요.
Hostinger에서 Bluesky Ozone을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.