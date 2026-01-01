드루팔은 전 세계 정부, 대학, 미디어 회사 및 포춘 500대 기업에서 신뢰하는 성숙하고 엔터프라이즈급 콘텐츠 관리 시스템입니다. 모듈식 아키텍처와 50,000개 이상의 기여 모듈로 구성된 광범위한 생태계를 통해 팀은 사용자 지정 코드를 한 줄도 건드리지 않고도 간단한 편집 사이트부터 복잡한 다중 사이트 디지털 플랫폼에 이르기까지 모든 것을 구축할 수 있습니다.

드루팔의 헤드리스 CMS 기능, 강력한 API 계층 및 세분화된 권한 시스템은 엄격한 편집 워크플로우 및 규정 준수 요구 사항을 유지하면서 웹, 모바일 등 여러 채널에서 콘텐츠를 관리해야 하는 조직에 매우 적합합니다. 이 배포는 프로덕션급 안정성과 성능을 위해 드루팔을 PostgreSQL 백엔드와 함께 사용합니다.