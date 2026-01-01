원클릭 설치로 Drupal 배포.
기업용 오픈 소스 CMS로, 개인 블로그부터 대규모 정부 포털에 이르기까지 전 세계 수백만 개의 웹사이트를 지원합니다.
Drupal용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Drupal 활용으로 만들 수 있는 것
드루팔은 전 세계 정부, 대학, 미디어 회사 및 포춘 500대 기업에서 신뢰하는 성숙하고 엔터프라이즈급 콘텐츠 관리 시스템입니다. 모듈식 아키텍처와 50,000개 이상의 기여 모듈로 구성된 광범위한 생태계를 통해 팀은 사용자 지정 코드를 한 줄도 건드리지 않고도 간단한 편집 사이트부터 복잡한 다중 사이트 디지털 플랫폼에 이르기까지 모든 것을 구축할 수 있습니다.
드루팔의 헤드리스 CMS 기능, 강력한 API 계층 및 세분화된 권한 시스템은 엄격한 편집 워크플로우 및 규정 준수 요구 사항을 유지하면서 웹, 모바일 등 여러 채널에서 콘텐츠를 관리해야 하는 조직에 매우 적합합니다. 이 배포는 프로덕션급 안정성과 성능을 위해 드루팔을 PostgreSQL 백엔드와 함께 사용합니다.
Drupal의 주요 특징
유연한 콘텐츠 모델링
고정된 데이터 구조에 얽매이지 않고, 편집 워크플로에 정확히 맞도록 사용자 지정 콘텐츠 유형과 필드를 정의합니다.
헤드리스 CMS 및 REST API
RESTful 또는 JSON:API 인터페이스를 통해 콘텐츠를 노출하여 프런트엔드 팀이 모든 프레임워크에서 맞춤형 경험을 구축할 수 있도록 합니다.
세분화된 역할 및 권한
각 사용자 역할이 전체 사이트 계층 구조에서 생성, 편집, 게시 또는 삭제할 수 있는 내용을 정확하게 제어합니다.
다국어 지원
내장된 번역 및 언어 관리 기능을 통해 단일 설치로 수십 개의 언어로 콘텐츠를 게시할 수 있습니다.
방대한 모듈 생태계
50,000개 이상의 기여 모듈은 전자상거래, SEO, 미디어 관리 및 타사 서비스 통합을 통해 Drupal을 확장합니다.
Hostinger에서 Drupal을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.