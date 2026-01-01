InvoiceShelf는 월별 SaaS 수수료 없이 전문적인 송장 솔루션이 필요한 프리랜서, 컨설턴트 및 소규모 기업을 위한 자체 호스팅 송장 및 청구 플랫폼입니다. 고객, 품목, 송장, 견적, 비용 및 결제를 포함한 전체 청구 워크플로우를 다루며, 여러 통화, 세율 및 사용자 정의 가능한 PDF 템플릿을 지원합니다.

자체 VPS에 InvoiceShelf를 호스팅하면 직접 제어하는 인프라에서 금융 데이터와 고객 기록을 비공개로 유지할 수 있습니다. 내장된 Stripe 결제 게이트웨이 통합과 고객이 온라인으로 송장을 확인하고 결제할 수 있는 고객 포털을 통해 송장당 수수료나 벤더 종속 없이 세련된 청구 경험을 얻을 수 있습니다.