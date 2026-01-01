KeeWeb 원클릭 설치
오픈 소스, 웹 기반 비밀번호 관리자로, KeePass 데이터베이스와 완벽하게 호환됩니다.
KeeWeb용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
KeeWeb 활용으로 만들 수 있는 것
KeeWeb은 브라우저에서만 실행되며 KeePass(.kdbx) 형식과 완벽하게 호환되는 무료 오픈소스 비밀번호 관리자입니다. 플러그인이나 기본 클라이언트 없이도 브라우저에서 기존 KeePass 볼트를 직접 열고 관리할 수 있으며, 볼트는 사용자 자신의 저장 공간에서 제어됩니다.
VPS에 KeeWeb을 자체 호스팅하면 브라우저가 있는 모든 기기에서 비밀번호에 액세스할 수 있으며, 동시에 애플리케이션 자체는 비공개로 유지되고 타사 클라우드 서비스와 독립적으로 운영됩니다. 볼트 파일은 어떤 서버에도 전송되지 않으며, 브라우저에서 클라이언트 측에서 열리고 암호 해독됩니다.
KeeWeb의 주요 특징
KeePass 호환성
KeePass, KeePassXC 또는 기타 KeePass 호환 애플리케이션으로 생성된 모든 .kdbx 파일을 변환 없이 열고 편집할 수 있습니다.
클라이언트 측 보안
모든 볼트 암호 해독은 브라우저에서 이루어집니다 — 마스터 비밀번호와 볼트 내용은 기기를 벗어나지 않으며 서버에 전송되지 않습니다.
다중 스토리지 백엔드
로컬 파일, Dropbox, Google Drive, OneDrive 또는 WebDAV 호환 원격 저장소에서 금고를 불러옵니다.
플러그인 지원
KeeWeb을 테마, 사용자 지정 필드, OTP 생성 및 추가 통합 기능을 제공하는 커뮤니티 플러그인으로 확장할 수 있습니다.
크로스 플랫폼 접근
최신 브라우저가 설치된 모든 기기에서 비밀번호에 액세스하세요 — 데스크톱이나 모바일 기기에 기본 설치가 필요하지 않습니다.
Hostinger에서 KeeWeb을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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