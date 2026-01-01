KeeWeb은 브라우저에서만 실행되며 KeePass(.kdbx) 형식과 완벽하게 호환되는 무료 오픈소스 비밀번호 관리자입니다. 플러그인이나 기본 클라이언트 없이도 브라우저에서 기존 KeePass 볼트를 직접 열고 관리할 수 있으며, 볼트는 사용자 자신의 저장 공간에서 제어됩니다.

VPS에 KeeWeb을 자체 호스팅하면 브라우저가 있는 모든 기기에서 비밀번호에 액세스할 수 있으며, 동시에 애플리케이션 자체는 비공개로 유지되고 타사 클라우드 서비스와 독립적으로 운영됩니다. 볼트 파일은 어떤 서버에도 전송되지 않으며, 브라우저에서 클라이언트 측에서 열리고 암호 해독됩니다.