ByteStash 원클릭 설치 배포.
개발자와 팀을 위한 구문 강조, 전체 텍스트 검색 및 선택적 SSO 기능을 갖춘 자체 호스팅 코드 스니펫 관리자.
ByteStash용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
ByteStash 활용으로 만들 수 있는 것
ByteStash는 단일 검색 가능한 라이브러리에 코드 스니펫을 저장, 정리 및 공유하기 위한 자체 호스팅 웹 애플리케이션입니다. 수십 가지 프로그래밍 언어를 전체 구문 강조 기능과 함께 지원하며, 언어 또는 키워드로 필터링하고, 빠른 액세스를 위해 즐겨찾기를 고정하며, 수신자에게 계정을 요구하지 않고 스니펫을 공개적으로 공유할 수 있습니다.
클라우드 기반 스니펫 도구와 달리, ByteStash는 경량 SQLite 데이터베이스와 함께 자체 인프라에서 완전히 실행되며 외부 서비스가 필요 없습니다. Swagger 문서와 선택적 OpenID Connect 통합을 포함하는 전체 REST API를 제공하여, 단독 개발자와 중앙 집중식 ID 관리를 사용하는 팀 모두에게 적합합니다.
ByteStash의 주요 특징
구문 강조
수십 가지 프로그래밍 언어를 지원하여 모든 스니펫이 정확하고 읽기 쉬운 구문 색상으로 렌더링됩니다.
전체 텍스트 검색
언어, 키워드 또는 태그별로 전체 스니펫 라이브러리를 검색하고 필터링하여 필요한 것을 몇 초 만에 정확히 찾을 수 있습니다.
공개 공유
개별 스니펫 또는 컬렉션을 공개 링크를 통해 공유하세요. 수신자는 이를 보려면 계정이 필요하지 않습니다.
REST API 접속
내장된 Swagger 문서가 포함된 전체 CRUD API를 통해 스크립트, 편집기 또는 CI 파이프라인에 스니펫 검색을 통합할 수 있습니다.
SSO 통합
중앙 집중식 ID 관리를 이미 사용 중인 팀을 위해, 어떤 OpenID Connect 제공업체든 연결하여 단일 로그인을 활성화할 수 있습니다.
Hostinger에서 ByteStash을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
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