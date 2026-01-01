ByteStash는 단일 검색 가능한 라이브러리에 코드 스니펫을 저장, 정리 및 공유하기 위한 자체 호스팅 웹 애플리케이션입니다. 수십 가지 프로그래밍 언어를 전체 구문 강조 기능과 함께 지원하며, 언어 또는 키워드로 필터링하고, 빠른 액세스를 위해 즐겨찾기를 고정하며, 수신자에게 계정을 요구하지 않고 스니펫을 공개적으로 공유할 수 있습니다.

클라우드 기반 스니펫 도구와 달리, ByteStash는 경량 SQLite 데이터베이스와 함께 자체 인프라에서 완전히 실행되며 외부 서비스가 필요 없습니다. Swagger 문서와 선택적 OpenID Connect 통합을 포함하는 전체 REST API를 제공하여, 단독 개발자와 중앙 집중식 ID 관리를 사용하는 팀 모두에게 적합합니다.