원클릭 설치로 M3DB 배포
우버에서 전 지구적 규모의 메트릭을 위해 구축된 분산 시계열 데이터베이스 및 프로메테우스 원격 스토리지 백엔드
M3DB용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
M3DB 활용으로 만들 수 있는 것
M3DB는 Uber에서 초당 수십억 개의 메트릭을 수천 개의 호스트에 걸쳐 수집, 저장 및 쿼리하기 위해 개발된 오픈 소스 분산 시계열 데이터베이스입니다. 이 데이터베이스는 모니터링 워크로드에 특화된 고압축 TSDB 엔진과 임베디드 etcd 기반 코디네이터를 결합하며, 7201 포트의 m3coordinator를 통해 Prometheus 호환 원격 읽기 및 원격 쓰기 API와 PromQL 쿼리를 노출합니다.
자체 VPS에 M3DB를 호스팅하면 Prometheus 및 Graphite 메트릭에 대한 장기적이고 비용 효율적인 보존, 네임스페이스 및 복제에 대한 완벽한 제어, 그리고 데이터 증가에 따라 단일 노드에서 전역 다중 영역 클러스터로 확장할 수 있는 단일 바이너리를 제공합니다.
M3DB의 주요 특징
Prometheus 원격 저장소
M3DB를 Prometheus의 드롭인 장기 백엔드로 사용하여 원격 읽기 및 원격 쓰기를 통해 샘플링 없이 수년간의 메트릭을 유지합니다.
PromQL 쿼리 엔진
m3coordinator를 통해 네이티브 PromQL로 저장된 메트릭을 쿼리하여 M3DB를 Grafana 및 기존 Prometheus 대시보드와 호환되도록 합니다.
고압축 TSDB
Gorilla 스타일 압축을 사용하는 목적에 맞게 구축된 컬럼형 스토리지 엔진은 수백만 개의 활성 시계열에서도 디스크 사용량을 낮게 유지합니다.
구성 가능한 네임스페이스
독립적인 보존 기간, 블록 크기 및 해상도를 갖는 여러 네임스페이스를 정의하여 빠른 쿼리와 장기 스토리지 비용의 균형을 맞춥니다.
임베디드 etcd
단일 노드 이미지는 클러스터 토폴로지 및 배치를 위해 내장형 etcd와 함께 제공되어, 외부 조정 서비스의 필요성을 제거합니다.
Graphite 수집
내장된 Graphite Carbon 수집은 팀이 Graphite 및 Prometheus 메트릭을 통합된 쿼리 API와 함께 하나의 스토리지 계층으로 통합할 수 있도록 합니다.
Hostinger에서 M3DB을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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