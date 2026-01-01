M3DB는 Uber에서 초당 수십억 개의 메트릭을 수천 개의 호스트에 걸쳐 수집, 저장 및 쿼리하기 위해 개발된 오픈 소스 분산 시계열 데이터베이스입니다. 이 데이터베이스는 모니터링 워크로드에 특화된 고압축 TSDB 엔진과 임베디드 etcd 기반 코디네이터를 결합하며, 7201 포트의 m3coordinator를 통해 Prometheus 호환 원격 읽기 및 원격 쓰기 API와 PromQL 쿼리를 노출합니다.

자체 VPS에 M3DB를 호스팅하면 Prometheus 및 Graphite 메트릭에 대한 장기적이고 비용 효율적인 보존, 네임스페이스 및 복제에 대한 완벽한 제어, 그리고 데이터 증가에 따라 단일 노드에서 전역 다중 영역 클러스터로 확장할 수 있는 단일 바이너리를 제공합니다.