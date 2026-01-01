원클릭 설치로 Grafana Tempo 배포
OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin과 호환되는 오픈 소스 분산 트레이싱 백엔드로, Grafana 시각화 기능이 내장되어 있습니다.
Grafana Tempo용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Grafana Tempo 활용으로 만들 수 있는 것
그라파나 템포는 복잡한 인프라 없이 오픈텔레메트리, 예거, 집킨 및 기타 소스에서 트레이스를 수집하도록 설계된 고확장 분산 트레이싱 백엔드입니다. 엘라스틱서치나 카산드라에 의존하는 트레이스 스토어와 달리, 템포는 트레이스 데이터를 객체 스토리지에 저장하여 대규모 환경에서 비용 효율적입니다. 그라파나와 기본적으로 통합되어 엔지니어가 프로메테우스 메트릭 또는 로키 로그 라인에서 해당 트레이스로 직접 이동할 수 있습니다.
이 템플릿은 템포를 오픈텔레메트리 컬렉터인 그라파나 알로이, 메트릭용 프로메테우스, 시각화 레이어인 그라파나와 함께 번들로 제공하여, VPS에서 완벽하게 소유하고 제어할 수 있는 독립형 분산 트레이싱 스택을 제공합니다.
Grafana Tempo의 주요 특징
OpenTelemetry 네이티브
OTLP gRPC 및 HTTP, Jaeger, Zipkin 프로토콜을 통해 트레이스를 수신하므로, 모든 계측된 애플리케이션은 벤더별 SDK 없이 데이터를 전송할 수 있습니다.
트레이스에서 얻은 지표
메트릭 생성기를 통해 스팬 데이터에서 RED 지표(처리율, 오류, 지연 시간)를 자동으로 생성하여, 추가 계측 없이 프로메테우스에 서비스 수준 인사이트를 채워 넣습니다.
Grafana 통합
사전 구성된 Grafana 데이터 소스를 통해 모든 메트릭 또는 로그 라인에서 상관 관계가 있는 트레이스로 한 번의 클릭으로 이동하여 근본 원인 분석을 가속화할 수 있습니다.
TraceQL 쿼리 언어
목적에 맞게 구축된 쿼리 언어를 사용하면 서비스, 기간, 오류 상태 및 스팬 속성별로 트레이스를 필터링하고 집계할 수 있으며, 임시 검색으로는 따라올 수 없는 정밀도를 제공합니다.
비용 효율적인 저장소
Elasticsearch 또는 Cassandra를 필요로 하지 않고 로컬 디스크에 추적 데이터를 저장하여 인프라를 단순하게 유지하고 운영 비용을 예측 가능하게 합니다.
서비스 그래프 시각화
트레이스 데이터에서 서비스 종속성 맵을 도출하고 이를 Grafana에 렌더링하여, 팀에게 서비스 간 통신 및 지연 시간에 대한 항상 최신 보기를 제공합니다.
Hostinger에서 Grafana Tempo을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.