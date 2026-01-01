그라파나 템포는 복잡한 인프라 없이 오픈텔레메트리, 예거, 집킨 및 기타 소스에서 트레이스를 수집하도록 설계된 고확장 분산 트레이싱 백엔드입니다. 엘라스틱서치나 카산드라에 의존하는 트레이스 스토어와 달리, 템포는 트레이스 데이터를 객체 스토리지에 저장하여 대규모 환경에서 비용 효율적입니다. 그라파나와 기본적으로 통합되어 엔지니어가 프로메테우스 메트릭 또는 로키 로그 라인에서 해당 트레이스로 직접 이동할 수 있습니다.

이 템플릿은 템포를 오픈텔레메트리 컬렉터인 그라파나 알로이, 메트릭용 프로메테우스, 시각화 레이어인 그라파나와 함께 번들로 제공하여, VPS에서 완벽하게 소유하고 제어할 수 있는 독립형 분산 트레이싱 스택을 제공합니다.