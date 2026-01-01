Traduora는 여러 언어에 걸쳐 현지화를 관리하는 개발팀을 위해 설계된 자체 호스팅 번역 관리 플랫폼입니다. JSON, YAML, CSV 형식에 대한 가져오기 및 내보내기 지원을 통해 번역 프로젝트를 구성하기 위한 깔끔한 웹 인터페이스를 제공합니다.

VPS에 Traduora를 자체 호스팅하면 모든 현지화 데이터를 비공개로 유지하고 REST API를 통해 CI/CD 파이프라인과 직접 통합됩니다. 역할 기반 액세스 제어를 통해 적절한 권한을 가진 번역가, 검토자 및 개발자를 초대할 수 있으며, 번역 기록은 문자열에 대한 모든 변경 사항을 추적합니다.