원클릭 설치로 Traduora 배포
REST API, 역할 기반 액세스, 다중 형식 가져오기/내보내기를 지원하는 팀용 자체 호스팅 번역 관리 플랫폼.
Traduora용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Traduora 활용으로 만들 수 있는 것
Traduora는 여러 언어에 걸쳐 현지화를 관리하는 개발팀을 위해 설계된 자체 호스팅 번역 관리 플랫폼입니다. JSON, YAML, CSV 형식에 대한 가져오기 및 내보내기 지원을 통해 번역 프로젝트를 구성하기 위한 깔끔한 웹 인터페이스를 제공합니다.
VPS에 Traduora를 자체 호스팅하면 모든 현지화 데이터를 비공개로 유지하고 REST API를 통해 CI/CD 파이프라인과 직접 통합됩니다. 역할 기반 액세스 제어를 통해 적절한 권한을 가진 번역가, 검토자 및 개발자를 초대할 수 있으며, 번역 기록은 문자열에 대한 모든 변경 사항을 추적합니다.
Traduora의 주요 특징
REST API 통합
수동 개입 없이 전체 REST API를 사용하여 CI/CD 파이프라인에서 번역 가져오기 및 내보내기를 자동화합니다.
다중 형식 내보내기
번역을 JSON, YAML, CSV 및 기타 형식으로 내보내어 어떤 프레임워크나 빌드 시스템에든 직접 적용할 수 있습니다.
역할 기반 접근
프로젝트를 체계적이고 안전하게 유지하기 위해 개발자, 번역가, 검토자에게 다양한 권한 수준을 부여합니다.
번역 기록
번역 문자열에 대한 모든 변경 사항이 추적되어, 수정 사항을 감사하고 이전 버전으로 되돌릴 수 있습니다.
Hostinger에서 Traduora을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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