Lychee는 모든 이미지 폴더를 아름답게 표현된 온라인 갤러리로 변환하는 세련된 오픈소스 사진 관리 시스템입니다. EXIF 및 IPTC 메타데이터를 인덱싱하고, 반응형 썸네일을 생성하며, 사진을 중첩된 앨범으로 정리합니다. 또한 개별 앨범 또는 단일 사진에 대해 공개, 비밀번호 보호 및 비공개 공유를 제공하며, 이 모든 기능은 깔끔하고 모바일 친화적인 웹 UI로 지원됩니다.

VPS에 Lychee를 자체 호스팅하면 풀 해상도 원본, 위치 데이터 및 조회 기록을 타사 사진 플랫폼에 넘기는 대신 직접 제어하는 인프라에 보관할 수 있습니다. 이 앱은 MySQL, MariaDB, PostgreSQL 또는 SQLite를 백엔드로 지원하며 객체 스토리지, LDAP 및 OAuth 제공업체와 깔끔하게 통합됩니다. 따라서 개인 사진 아카이브 또는 소규모 팀 공유 라이브러리에 모두 적합합니다.