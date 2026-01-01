Lychee 원클릭 설치
앨범 정리, 공유 제어, 메타데이터 인식 브라우징 기능을 갖춘 자체 호스팅 사진 관리 플랫폼으로, 진지한 사진작가들을 위해 제작되었습니다.
Lychee용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Lychee 활용으로 만들 수 있는 것
Lychee는 모든 이미지 폴더를 아름답게 표현된 온라인 갤러리로 변환하는 세련된 오픈소스 사진 관리 시스템입니다. EXIF 및 IPTC 메타데이터를 인덱싱하고, 반응형 썸네일을 생성하며, 사진을 중첩된 앨범으로 정리합니다. 또한 개별 앨범 또는 단일 사진에 대해 공개, 비밀번호 보호 및 비공개 공유를 제공하며, 이 모든 기능은 깔끔하고 모바일 친화적인 웹 UI로 지원됩니다.
VPS에 Lychee를 자체 호스팅하면 풀 해상도 원본, 위치 데이터 및 조회 기록을 타사 사진 플랫폼에 넘기는 대신 직접 제어하는 인프라에 보관할 수 있습니다. 이 앱은 MySQL, MariaDB, PostgreSQL 또는 SQLite를 백엔드로 지원하며 객체 스토리지, LDAP 및 OAuth 제공업체와 깔끔하게 통합됩니다. 따라서 개인 사진 아카이브 또는 소규모 팀 공유 라이브러리에 모두 적합합니다.
Lychee의 주요 특징
중첩된 앨범 계층
사진을 앨범과 하위 앨범으로 정리하고, 드래그 앤 드롭으로 순서를 변경하며, 표지 이미지를 선택하고, 앨범별 공유 설정을 제어할 수 있습니다.
EXIF 및 IPTC 메타데이터
카메라, 렌즈, 노출, GPS 및 IPTC 태그의 자동 추출을 통해 앨범을 카메라 본체, 초점 거리 또는 위치별로 검색하고 필터링할 수 있습니다.
세분화된 공유 제어
앨범을 공개, 비밀번호 보호 또는 초대 전용으로 설정하고, 나머지 라이브러리를 노출하지 않으면서 앨범별 또는 사진별 공유 링크를 생성하세요.
RAW 및 HEIC 지원
RAW 형식과 HEIC를 JPEG, PNG, 비디오와 함께 기본적으로 처리합니다. — Lychee는 원본 파일을 보존하면서 웹용으로 트랜스코딩합니다.
OAuth 및 LDAP 로그인
Google, GitHub 및 모든 LDAP 디렉터리를 포함한 기존 ID 공급자에 연결하여 기여자가 이미 가지고 있는 자격 증명으로 로그인할 수 있도록 합니다.
객체 스토리지 백엔드
동일한 UX를 유지하면서 로컬 디스크 용량을 넘어 라이브러리를 확장할 수 있도록 S3 호환 객체 스토리지에 사진을 선택적으로 저장할 수 있습니다.
Hostinger에서 Lychee을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.