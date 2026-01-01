Trip 원클릭 설치.
관심 지점과 여러 날 일정을 정리하기 위한 미니멀리스트 자체 호스팅 지도 추적기 및 여행 플래너.
Trip용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Trip 활용으로 만들 수 있는 것
Trip은 대화형 지도에서 관심 지점(POI)을 수집하고 이를 구조화된 여러 날짜의 여정으로 바꿀 수 있게 해주는 자체 호스팅되는 미니멀리스트 지도 추적기이자 여행 플래너입니다. 깔끔하고 방해 요소 없는 인터페이스를 기반으로 구축되어, 여행자들이 실제로 반복하는 두 가지 활동, 즉 방문할 가치가 있는 장소를 표시하고 날짜, 메모 및 첨부 파일과 함께 여행으로 구성하는 것에 중점을 둡니다.
자체 VPS에서 Trip을 실행하면 모든 POI, 여정 및 여행 동반자 링크를 사용자가 제어하는 인프라 내에 유지합니다. 원격 측정, 광고, 타사 클라우드가 없습니다. 사용자의 목적지와 여행 계획은 서버를 떠나지 않으며, 원하는 경우 OIDC 통합을 통해 Trip을 기존 단일 로그인(SSO) 설정에 연결할 수 있습니다.
Trip의 주요 특징
인터랙티브 POI 지도
Leaflet 기반으로 구축된 사용자 지정 가능한 지도 타일에서 관심 지점을 추가, 분류, 필터링하여 빠르고 모바일 친화적인 탐색을 할 수 있습니다.
여러 날 일정
메모, 비용, 첨부 파일을 포함하여 POI를 일별 여행 계획으로 그룹화하여 전체 계획을 한곳에서 관리할 수 있도록 합니다.
여행 협업
여행 동반자와 여행을 공유하면 모든 사람이 동일한 여정과 업데이트를 확인할 수 있어, 채팅 스레드나 스프레드시트를 번거롭게 관리할 필요가 없습니다.
OIDC 단일 로그인
선택 사항인 OpenID Connect 로그인을 통해 별도의 Trip 계정을 관리하는 대신 기존 ID 공급자를 재사용할 수 있습니다.
기본 개인정보 보호
텔레메트리, 추적, 광고 없이 모든 장소, 사진, 여행은 사용자의 직접적인 제어 하에 VPS에 보관됩니다.
경량 SQLite
단일 스토리지 볼륨을 사용하는 SQLite 기반 단일 컨테이너로, 백업 및 마이그레이션이 간단한 파일 복사로 가능합니다.
Hostinger에서 Trip을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.