Trip은 대화형 지도에서 관심 지점(POI)을 수집하고 이를 구조화된 여러 날짜의 여정으로 바꿀 수 있게 해주는 자체 호스팅되는 미니멀리스트 지도 추적기이자 여행 플래너입니다. 깔끔하고 방해 요소 없는 인터페이스를 기반으로 구축되어, 여행자들이 실제로 반복하는 두 가지 활동, 즉 방문할 가치가 있는 장소를 표시하고 날짜, 메모 및 첨부 파일과 함께 여행으로 구성하는 것에 중점을 둡니다.

자체 VPS에서 Trip을 실행하면 모든 POI, 여정 및 여행 동반자 링크를 사용자가 제어하는 인프라 내에 유지합니다. 원격 측정, 광고, 타사 클라우드가 없습니다. 사용자의 목적지와 여행 계획은 서버를 떠나지 않으며, 원하는 경우 OIDC 통합을 통해 Trip을 기존 단일 로그인(SSO) 설정에 연결할 수 있습니다.