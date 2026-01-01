eLabFTW는 연구실을 위해 특별히 제작된 무료 오픈 소스 전자 연구 노트(ELN)입니다. 이는 과학자들이 실험을 기록하고, 샘플 및 시약을 관리하고, 프로토콜을 저장하며, 팀 간에 공유 리소스에 대해 협업할 수 있는 구조화되고 검색 가능한 작업 공간으로 종이 노트와 분산된 스프레드시트를 대체합니다.

자체 VPS에 eLabFTW를 자체 호스팅하면 민감한 연구 데이터, 지적 재산 및 미공개 결과가 전적으로 기관의 통제하에 유지됩니다. 즉, 타사 클라우드, 좌석당 요금, 공급업체 종속 위험이 없습니다. 전체 PDF/ZIP 내보내기, 타임스탬프 및 S3 호환 스토리지는 감사 추적 및 장기 보관이 필요한 규제 환경에 적합하게 만듭니다.