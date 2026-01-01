eLabFTW 원클릭 설치.
연구팀이 실험, 샘플, 프로토콜을 추적할 수 있는 오픈 소스 전자 연구 노트.
eLabFTW용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
eLabFTW 활용으로 만들 수 있는 것
eLabFTW는 연구실을 위해 특별히 제작된 무료 오픈 소스 전자 연구 노트(ELN)입니다. 이는 과학자들이 실험을 기록하고, 샘플 및 시약을 관리하고, 프로토콜을 저장하며, 팀 간에 공유 리소스에 대해 협업할 수 있는 구조화되고 검색 가능한 작업 공간으로 종이 노트와 분산된 스프레드시트를 대체합니다.
자체 VPS에 eLabFTW를 자체 호스팅하면 민감한 연구 데이터, 지적 재산 및 미공개 결과가 전적으로 기관의 통제하에 유지됩니다. 즉, 타사 클라우드, 좌석당 요금, 공급업체 종속 위험이 없습니다. 전체 PDF/ZIP 내보내기, 타임스탬프 및 S3 호환 스토리지는 감사 추적 및 장기 보관이 필요한 규제 환경에 적합하게 만듭니다.
eLabFTW의 주요 특징
실험 노트북
모든 실험 항목에 LaTeX, 코드 하이라이팅, 파일 첨부, 버전 기록 기능을 갖춘 리치 텍스트 및 마크다운 에디터.
샘플 데이터베이스
실험실 전체에서 사용자 지정 품목 유형, 메타데이터, 재고 위치를 사용하여 시약, 장비, 항체 및 세포주를 추적할 수 있습니다.
팀 협업
항목별 및 사용자별 세분화된 접근 제어와 공유 템플릿 라이브러리를 통해 팀 간에 실험 및 리소스를 공유하세요.
재사용 가능한 프로토콜
어떤 팀원이라도 새로운 실험에 복제하여 사용할 수 있고, 메서드를 일관되고 재현 가능하게 유지하는 버전 관리 프로토콜 라이브러리를 구축합니다.
신뢰 타임스탬프
RFC 3161 기관을 통해 실험 항목에 암호화 타임스탬프를 적용하여 데이터 기록 시점을 증명하고 IP 및 감사 요구 사항을 충족합니다.
PDF 및 ZIP 내보내기
보관, 규제 검토 또는 출판을 위해 실험 및 리소스의 서명된 PDF 보고서 또는 전체 ZIP 아카이브를 생성합니다.
Hostinger에서 eLabFTW을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.