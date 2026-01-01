베젤 에이전트는 베젤 모니터링 플랫폼의 데이터 수집 구성 요소입니다. 모니터링하려는 각 서버에 설치되어 CPU, 메모리, 디스크 및 네트워크 메트릭을 Docker 컨테이너 통계와 함께 지속적으로 수집하며, 이를 중앙 베젤 허브로 안전하게 전달하여 집계 및 알림을 수행합니다.

에이전트는 의도적으로 최소화되어 있으며, 무시할 수 있는 리소스를 소비하면서 시스템 상태에 대한 포괄적인 가시성을 제공합니다. 허브와의 통신은 토큰 인증으로 보호되며, Docker 소켓 액세스를 통해 해당 소켓 마운트 외에 높은 호스트 권한을 요구하지 않고 컨테이너 수준의 전체적인 통찰력을 제공합니다.