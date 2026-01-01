Beszel Agent 원클릭 설치
사용자의 Beszel 허브용 서버 및 컨테이너 메트릭을 수집하는 경량 모니터링 에이전트
Beszel Agent용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Beszel Agent 활용으로 만들 수 있는 것
베젤 에이전트는 베젤 모니터링 플랫폼의 데이터 수집 구성 요소입니다. 모니터링하려는 각 서버에 설치되어 CPU, 메모리, 디스크 및 네트워크 메트릭을 Docker 컨테이너 통계와 함께 지속적으로 수집하며, 이를 중앙 베젤 허브로 안전하게 전달하여 집계 및 알림을 수행합니다.
에이전트는 의도적으로 최소화되어 있으며, 무시할 수 있는 리소스를 소비하면서 시스템 상태에 대한 포괄적인 가시성을 제공합니다. 허브와의 통신은 토큰 인증으로 보호되며, Docker 소켓 액세스를 통해 해당 소켓 마운트 외에 높은 호스트 권한을 요구하지 않고 컨테이너 수준의 전체적인 통찰력을 제공합니다.
Beszel Agent의 주요 특징
실시간 시스템 지표
CPU, 메모리, 디스크 및 네트워크 사용량을 지속적으로 추적하여 Beszel 허브가 항상 최신 서버 상태를 파악할 수 있도록 합니다.
컨테이너 수준 모니터링
Docker 소켓에서 읽어와 컨테이너별 리소스 사용량을 보고하여, 어떤 워크로드가 부하를 유발하는지 정확히 파악하는 데 도움을 줍니다.
최소 자원 사용량
백그라운드에서 조용히 실행되도록 설계되어 애플리케이션 성능 또는 사용 가능한 시스템 리소스에 측정 가능한 영향을 미치지 않습니다.
보안성 높은 허브 통신
Beszel 허브에 대한 토큰으로 인증된 연결은 무단 메트릭 수집을 방지하고 모니터링 데이터를 비공개로 유지합니다.
Hostinger에서 Beszel Agent을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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