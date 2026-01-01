agentmemory는 AI 코딩 에이전트 및 모든 MCP 호환 클라이언트를 위한 오픈 소스 영구 메모리입니다. 에이전트가 각 세션에서 수행하는 작업을 자동으로 캡처하고, 검색 가능한 메모리로 압축하며, 다음 세션에 올바른 컨텍스트를 주입하여 아키텍처를 다시 설명하거나, 동일한 버그를 다시 발견하거나, 동일한 선호도를 다시 가르치는 일을 멈출 수 있도록 합니다.

4단계 통합 파이프라인과 하이브리드 BM25, 벡터 및 그래프 검색을 갖춘 iii 엔진을 기반으로 구축된 agentmemory는 LongMemEval-S 벤치마크에서 95.2%의 검색 정확도를 달성하는 동시에 컨텍스트 토큰을 약 92% 절감합니다. 자체 VPS에 셀프 호스팅하면 공급업체 클라우드 또는 에이전트별 측정 없이 사용자가 제어하는 인프라에 세션 기록, 메모리 및 재생 기록을 유지할 수 있습니다.