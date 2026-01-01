에이전트메모리 원클릭 설치
AI 코딩 에이전트용 오픈 소스 영구 메모리 서버 — 모든 세션에서 컨텍스트를 자동으로 캡처, 압축 및 회상합니다.
agentmemory용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
agentmemory 활용으로 만들 수 있는 것
agentmemory는 AI 코딩 에이전트 및 모든 MCP 호환 클라이언트를 위한 오픈 소스 영구 메모리입니다. 에이전트가 각 세션에서 수행하는 작업을 자동으로 캡처하고, 검색 가능한 메모리로 압축하며, 다음 세션에 올바른 컨텍스트를 주입하여 아키텍처를 다시 설명하거나, 동일한 버그를 다시 발견하거나, 동일한 선호도를 다시 가르치는 일을 멈출 수 있도록 합니다.
4단계 통합 파이프라인과 하이브리드 BM25, 벡터 및 그래프 검색을 갖춘 iii 엔진을 기반으로 구축된 agentmemory는 LongMemEval-S 벤치마크에서 95.2%의 검색 정확도를 달성하는 동시에 컨텍스트 토큰을 약 92% 절감합니다. 자체 VPS에 셀프 호스팅하면 공급업체 클라우드 또는 에이전트별 측정 없이 사용자가 제어하는 인프라에 세션 기록, 메모리 및 재생 기록을 유지할 수 있습니다.
agentmemory의 주요 특징
하이브리드 검색
BM25 키워드, 밀집 벡터, 지식 그래프 검색을 RRF 융합을 통해 결합하여, 사용자가 정확한 문구를 기억하든 개념만 기억하든 에이전트가 관련 기억을 찾을 수 있도록 합니다.
자동 캡처
Claude Code용 후크 12개와 Codex CLI용 후크 6개는 수동 저장 호출 없이 프롬프트, 도구 호출 및 결과를 기록합니다. — 기억은 평소처럼 작업함으로써 순수하게 축적됩니다.
모든 에이전트와 호환 가능
하나의 서버는 MCP, REST, stdio를 지원하므로 Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider 및 모든 MCP 클라이언트는 동일한 메모리 풀을 공유합니다.
세션 재생
모든 기록된 세션은 내장 뷰어에서 재생, 일시 정지, 속도 제어 및 키보드 단축키를 사용하여 에이전트가 무엇을 했고 왜 했는지 정확히 디버깅할 수 있습니다.
4단계 수명 주기
통합 파이프라인은 단기 계층의 관찰 내용을 장기 계층으로 숙성시키고, 감쇠를 적용하며, 오래된 기억을 자동으로 잊어버리게 하여 인덱스를 작게 유지하고 회상 능력을 예리하게 유지합니다.
Hostinger에서 agentmemory을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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