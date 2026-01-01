원클릭 설치로 MySQL 배포
세계에서 가장 인기 있는 오픈 소스 관계형 데이터베이스로, 전 세계 웹 앱과 플랫폼을 지원합니다.
MySQL용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
MySQL 활용으로 만들 수 있는 것
MySQL은 전 세계에서 가장 널리 채택된 오픈소스 관계형 데이터베이스이며, 수많은 웹사이트, SaaS 제품 및 비즈니스 애플리케이션의 데이터 계층으로 신뢰받고 있습니다. InnoDB 스토리지 엔진을 통한 완벽한 ACID 준수, 검증된 복제, 성숙한 SQL 방언, 그리고 모든 주요 프로그래밍 언어에 걸친 광범위한 드라이버 지원을 제공하여, 사용 중인 앱과 프레임워크가 변경 없이 연결될 수 있도록 합니다.
자체 VPS에서 MySQL을 실행하면 쿼리를 위한 전용 CPU, 메모리 및 디스크를 확보하고, 구성 및 튜닝에 대한 완벽한 제어권을 가지며, 모든 애플리케이션을 위한 단일 공유 데이터베이스 서버를 사용할 수 있습니다. 이는 관리형 데이터베이스 서비스의 반복적인 비용과 리소스 제한 없이 가능합니다.
MySQL의 주요 특징
ACID 트랜잭션
InnoDB 엔진은 완전한 원자성, 일관성, 독립성 및 지속성을 갖춘 트랜잭션을 제공하여 동시 쓰기 및 충돌 발생 시에도 데이터를 올바르게 유지합니다.
광범위한 생태계
PHP, Python, Java, Node.js, Go 등을 위한 네이티브 드라이버는 거의 모든 프레임워크와 도구가 MySQL에 바로 연결될 수 있음을 의미합니다.
복제 및 확장
내장된 소스-복제본 및 그룹 복제는 워크로드가 증가함에 따라 읽기 확장을 가능하게 하고 고가용성 토폴로지를 구축할 수 있도록 합니다.
JSON 문서 지원
인덱싱 기능을 갖춘 기본 JSON 데이터 유형을 사용하면 관계형 테이블과 함께 유연한 문서 데이터를 단일 데이터베이스에 저장할 수 있습니다.
성숙한 SQL 엔진
윈도우 함수, CTE 및 비용 기반 옵티마이저는 간단한 조회부터 복잡한 분석에 이르기까지 모든 작업에 대해 빠르고 표현력 있는 쿼리 기능을 제공합니다.
Hostinger에서 MySQL을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.