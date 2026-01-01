MySQL은 전 세계에서 가장 널리 채택된 오픈소스 관계형 데이터베이스이며, 수많은 웹사이트, SaaS 제품 및 비즈니스 애플리케이션의 데이터 계층으로 신뢰받고 있습니다. InnoDB 스토리지 엔진을 통한 완벽한 ACID 준수, 검증된 복제, 성숙한 SQL 방언, 그리고 모든 주요 프로그래밍 언어에 걸친 광범위한 드라이버 지원을 제공하여, 사용 중인 앱과 프레임워크가 변경 없이 연결될 수 있도록 합니다.

자체 VPS에서 MySQL을 실행하면 쿼리를 위한 전용 CPU, 메모리 및 디스크를 확보하고, 구성 및 튜닝에 대한 완벽한 제어권을 가지며, 모든 애플리케이션을 위한 단일 공유 데이터베이스 서버를 사용할 수 있습니다. 이는 관리형 데이터베이스 서비스의 반복적인 비용과 리소스 제한 없이 가능합니다.