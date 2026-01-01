OpenLIT은 단 한 줄의 계측으로 LLM 및 생성형 AI 애플리케이션에 풀스택 관측성을 제공하는 오픈소스 AI 엔지니어링 플랫폼입니다. 이는 50개 이상의 LLM 제공업체, 벡터 데이터베이스, GPU 및 에이전트 프레임워크 전반에 걸쳐 트레이스, 토큰 사용량, 지연 시간, 오류 및 비용을 캡처합니다. 이 모든 것은 기본 OpenTelemetry 시맨틱 컨벤션을 사용하여 이루어지므로, 기존 OTel 파이프라인은 사용자 지정 SDK 없이도 작동합니다.

자체 VPS에 OpenLIT을 자체 호스팅하면 프롬프트 콘텐츠, 모델 사용량 및 API 키 활동을 사용자가 제어하는 인프라에 유지할 수 있으며, SaaS 공급업체가 부과하는 토큰당 가격 책정이나 좌석 제한이 없습니다. ClickHouse 스토리지는 대량의 텔레메트리를 처리하며, 번들로 제공되는 OTel 컬렉터는 OpenLIT SDK 또는 기타 OTel 계측 서비스에 사용할 수 있도록 OTLP gRPC 및 HTTP 엔드포인트를 노출합니다.