원클릭 설치로 OpenLIT 배포
LLM 및 생성형 AI 애플리케이션을 위한 오픈 소스 OpenTelemetry 네이티브 관측성 및 비용 모니터링 플랫폼
OpenLIT용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
OpenLIT 활용으로 만들 수 있는 것
OpenLIT은 단 한 줄의 계측으로 LLM 및 생성형 AI 애플리케이션에 풀스택 관측성을 제공하는 오픈소스 AI 엔지니어링 플랫폼입니다. 이는 50개 이상의 LLM 제공업체, 벡터 데이터베이스, GPU 및 에이전트 프레임워크 전반에 걸쳐 트레이스, 토큰 사용량, 지연 시간, 오류 및 비용을 캡처합니다. 이 모든 것은 기본 OpenTelemetry 시맨틱 컨벤션을 사용하여 이루어지므로, 기존 OTel 파이프라인은 사용자 지정 SDK 없이도 작동합니다.
자체 VPS에 OpenLIT을 자체 호스팅하면 프롬프트 콘텐츠, 모델 사용량 및 API 키 활동을 사용자가 제어하는 인프라에 유지할 수 있으며, SaaS 공급업체가 부과하는 토큰당 가격 책정이나 좌석 제한이 없습니다. ClickHouse 스토리지는 대량의 텔레메트리를 처리하며, 번들로 제공되는 OTel 컬렉터는 OpenLIT SDK 또는 기타 OTel 계측 서비스에 사용할 수 있도록 OTLP gRPC 및 HTTP 엔드포인트를 노출합니다.
OpenLIT의 주요 특징
LLM 관측 가능성
두 줄의 SDK 설정만으로 50개 이상의 LLM 제공업체에서 프롬프트, 완성, 토큰, 지연 시간 및 오류를 캡처합니다.
비용 모니터링
주요 LLM 제공업체에 대한 내장된 가격 책정을 사용하여 요청별, 모델별, 애플리케이션별 지출을 실시간으로 추적합니다.
OpenTelemetry 네이티브
생성형 AI를 위한 표준 OTel 시맨틱 컨벤션을 사용하므로, OTel 계측 서비스는 벤더 SDK 없이 데이터를 전송합니다.
GPU 모니터링
NVIDIA 및 AMD GPU 지표 — 사용률, 메모리, 온도 및 전력 소비량 — 을 모델 텔레메트리와 함께 수집합니다.
프롬프트 및 Vault 관리
프롬프트 버전을 관리하고, 실험을 실행하며, 역할 기반 액세스를 통해 내장된 비밀 저장소에 공급자 API 키를 저장합니다.
플레이그라운드 및 평가
모델 응답을 나란히 비교하고 자동화된 평가를 실행하여 품질, 편향 및 환각을 평가합니다.
Hostinger에서 OpenLIT을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.