PsiTransfer는 만료되는 다운로드 링크를 통해 파일을 공유할 수 있는 가볍고 오픈 소스 파일 전송 서비스입니다. 발신자나 수신자 모두 계정이 필요하지 않습니다. 파일은 일회성 다운로드부터 8주 만료까지 구성 가능한 보존 기간을 가진 업로드 버킷으로 정리됩니다. 각 버킷은 선택적으로 AES 암호화로 비밀번호를 보호할 수 있으며, 수신자는 아무것도 설치하지 않고 모든 것을 단일 zip 또는 tar.gz 아카이브로 다운로드할 수 있습니다.

VPS에 PsiTransfer를 자체 호스팅하면 파일 전송을 비공개로 유지할 수 있습니다. 클라우드 서비스에 의해 부과되는 크기 제한이 없으며, 파일 메타데이터가 제3자에게 전송되지 않고, 보존 정책 및 저장 공간을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 선택적 관리자 패널을 통해 단일 보호 페이지에서 활성 업로드를 모니터링하고 저장 공간을 관리할 수 있습니다.