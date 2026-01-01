ProjectSend는 일반 대중이 아닌 특정 클라이언트와 파일을 공유해야 하는 기업을 위해 구축된 오픈 소스 파일 전송 플랫폼입니다. 각 클라이언트는 고유한 로그인 정보를 가지며 자신에게 할당된 파일만 볼 수 있습니다. 관리자는 모든 다운로드를 추적하고, 민감한 자료에 만료일을 설정하며, 수신자가 새 업로드에 액세스할 때 알림을 받습니다. 이는 일반적인 클라우드 저장소 링크에 대한 책임감 있고 브랜드화된 대안을 제공합니다.

VPS에 ProjectSend를 호스팅하면 계약서, 재무 문서, 디자인 자산과 같은 기밀 클라이언트 파일을 사용자가 완전히 제어하는 인프라에 보관할 수 있습니다. 사용자당 요금이나 저장 용량 제한이 없으며, 비즈니스 아이덴티티에 맞춰 브랜딩을 사용자 지정할 수 있습니다.