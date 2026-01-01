ProjectSend 원클릭 설치.
에이전시 및 기업을 위한 전문적인 고객 중심 파일 공유 플랫폼으로, 클라이언트별 계정, 다운로드 추적, 세분화된 접근 제어 기능을 제공합니다.
ProjectSend용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
ProjectSend 활용으로 만들 수 있는 것
ProjectSend는 일반 대중이 아닌 특정 클라이언트와 파일을 공유해야 하는 기업을 위해 구축된 오픈 소스 파일 전송 플랫폼입니다. 각 클라이언트는 고유한 로그인 정보를 가지며 자신에게 할당된 파일만 볼 수 있습니다. 관리자는 모든 다운로드를 추적하고, 민감한 자료에 만료일을 설정하며, 수신자가 새 업로드에 액세스할 때 알림을 받습니다. 이는 일반적인 클라우드 저장소 링크에 대한 책임감 있고 브랜드화된 대안을 제공합니다.
VPS에 ProjectSend를 호스팅하면 계약서, 재무 문서, 디자인 자산과 같은 기밀 클라이언트 파일을 사용자가 완전히 제어하는 인프라에 보관할 수 있습니다. 사용자당 요금이나 저장 용량 제한이 없으며, 비즈니스 아이덴티티에 맞춰 브랜딩을 사용자 지정할 수 있습니다.
ProjectSend의 주요 특징
클라이언트별 계정
모든 클라이언트는 전용 로그인을 가지며, 자신에게 할당된 파일만 볼 수 있습니다. 이를 통해 각 관계는 공유 공용 링크 없이 비공개로 유지되고 체계적으로 관리됩니다.
다운로드 추적
자세한 활동 로그는 누가 어떤 파일을 언제 다운로드했는지 정확히 보여주어, 규정 준수를 위한 전달 증명을 제공하고 '받으셨습니까?' 이메일을 줄여줍니다.
만료일
민감한 문서에 자동 만료를 설정하여 정의된 기간 후에 액세스가 취소되도록 함으로써, 수동으로 정리할 필요 없이 노출을 줄입니다.
이메일 알림
고객들은 새 파일이 준비되면 자동 이메일을 받으므로, 각 업로드 후에 별도로 알릴 필요가 없습니다.
맞춤형 브랜딩
사용자 지정 가능한 테마와 로고는 일반적인 서비스가 아닌 귀사의 에이전시 또는 비즈니스 정체성을 반영하는 전문적이고 화이트 라벨이 적용된 파일 포털을 제공합니다.
Hostinger에서 ProjectSend을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.