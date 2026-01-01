Kan은 프로젝트 데이터에 대한 완전한 제어를 원하는 팀을 위해 설계된 자체 호스팅 오픈소스 칸반 보드입니다. Next.js와 PostgreSQL로 구축되었으며, 사용자별 요금이나 데이터 종속성 없이 Trello의 익숙한 카드 및 보드 워크플로를 제공합니다. 보드, 카드, 라벨, 팀 작업 공간이 모두 기본으로 포함되어 있습니다.

자체 VPS에 Kan을 호스팅하면 프로젝트 데이터가 비공개로 유지되고 사용자가 제어하는 인프라에 보관됩니다. 이메일/비밀번호 로그인과 Google, GitHub, Microsoft를 포함한 20개 이상의 OAuth 제공업체 지원을 통해 팀은 추가 설정 없이 협업을 시작할 수 있습니다.