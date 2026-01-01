Kan 원클릭 설치 배포.
개인 정보 보호를 최우선으로 하는 Trello 대안으로 구축된 오픈 소스 칸반 보드 및 프로젝트 관리 도구입니다.
Kan용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Kan 활용으로 만들 수 있는 것
Kan은 프로젝트 데이터에 대한 완전한 제어를 원하는 팀을 위해 설계된 자체 호스팅 오픈소스 칸반 보드입니다. Next.js와 PostgreSQL로 구축되었으며, 사용자별 요금이나 데이터 종속성 없이 Trello의 익숙한 카드 및 보드 워크플로를 제공합니다. 보드, 카드, 라벨, 팀 작업 공간이 모두 기본으로 포함되어 있습니다.
자체 VPS에 Kan을 호스팅하면 프로젝트 데이터가 비공개로 유지되고 사용자가 제어하는 인프라에 보관됩니다. 이메일/비밀번호 로그인과 Google, GitHub, Microsoft를 포함한 20개 이상의 OAuth 제공업체 지원을 통해 팀은 추가 설정 없이 협업을 시작할 수 있습니다.
Kan의 주요 특징
칸반 보드
어떤 팀 워크플로든 레이블, 필터, 드래그 앤 드롭으로 보드와 카드를 넘나들며 작업을 정리하세요.
팀 워크스페이스
공유 작업 공간에 멤버를 초대하고, 보드 공개 설정을 통해 적합한 사람이 적절한 프로젝트를 볼 수 있도록 하세요.
Trello 가져오기
수동으로 다시 입력할 필요 없이 기존 Trello 보드를 Kan으로 직접 마이그레이션하여 프로젝트 기록을 보존할 수 있습니다.
유연한 인증
이메일/비밀번호 또는 Google, GitHub, Microsoft 등을 포함한 20개 이상의 OAuth 제공업체 중 하나로 로그인하세요.
활동 추적
카드 활동 로그 및 댓글 스레드는 모든 변경 사항과 토론의 전체 기록을 한곳에 보관합니다.
Hostinger에서 Kan을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.