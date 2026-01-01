slskd는 반응형 웹 인터페이스를 통해 전적으로 제공되는 Soulseek P2P 네트워크용 현대적인 오픈 소스 클라이언트입니다. 기존 데스크톱 Soulseek 클라이언트를 어떤 브라우저에서든 접속할 수 있는 자체 호스팅 서버로 대체하여, 데스크톱이 꺼져 있을 때도 수백만 명의 Soulseek 사용자가 24시간 내내 공유하는 음악, 무손실 파일 및 기타 콘텐츠를 검색하고 다운로드할 수 있도록 합니다.

VPS에 slskd를 자체 호스팅하는 것은 로컬 머신을 사용하지 않고도 다운로드가 백그라운드에서 계속 실행됨을 의미합니다. 모든 설정은 내장된 웹 UI 또는 원격 YAML 구성 파일을 통해 관리할 수 있으며, 공유 디렉터리, 다운로드 대기열, 전송 제한 및 사용자 권한을 완벽하게 제어할 수 있습니다.