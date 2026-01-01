slskd 원클릭 설치 및 배포
Soulseek P2P 음악 및 파일 공유 네트워크를 위한 오픈 소스 웹 기반 클라이언트입니다.
slskd용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
slskd 활용으로 만들 수 있는 것
slskd는 반응형 웹 인터페이스를 통해 전적으로 제공되는 Soulseek P2P 네트워크용 현대적인 오픈 소스 클라이언트입니다. 기존 데스크톱 Soulseek 클라이언트를 어떤 브라우저에서든 접속할 수 있는 자체 호스팅 서버로 대체하여, 데스크톱이 꺼져 있을 때도 수백만 명의 Soulseek 사용자가 24시간 내내 공유하는 음악, 무손실 파일 및 기타 콘텐츠를 검색하고 다운로드할 수 있도록 합니다.
VPS에 slskd를 자체 호스팅하는 것은 로컬 머신을 사용하지 않고도 다운로드가 백그라운드에서 계속 실행됨을 의미합니다. 모든 설정은 내장된 웹 UI 또는 원격 YAML 구성 파일을 통해 관리할 수 있으며, 공유 디렉터리, 다운로드 대기열, 전송 제한 및 사용자 권한을 완벽하게 제어할 수 있습니다.
slskd의 주요 특징
웹 기반 인터페이스
어떤 브라우저에서든 데스크톱 클라이언트를 설치하지 않고도 검색, 다운로드 및 전송을 관리할 수 있습니다.
지속적인 백그라운드 다운로드
지속적인 서버로 실행되므로 로컬 머신이 꺼져 있어도 대기 중인 다운로드가 완료됩니다.
원격 구성
웹 UI를 통해 모든 설정을 실시간으로 조정하거나, 다시 시작할 필요 없이 YAML 구성 파일을 원격으로 편집하여 조정할 수 있습니다.
이전 큐 관리
단일 대시보드에서 업로드 및 다운로드 대기열을 모니터링하고, 속도 제한을 설정하며, 전송 우선순위를 지정하세요.
사용자 및 공유 제어
공유할 디렉토리를 정의하고, 사용자별 권한을 설정하며, 누가 파일을 탐색하거나 다운로드할 수 있는지 관리합니다.
Hostinger에서 slskd을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.