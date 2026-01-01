Twingate 커넥터 원클릭 설치.
포트를 노출하거나 VPN을 관리하지 않고 비공개 리소스 액세스를 보호하는 제로 트러스트 네트워크 액세스 커넥터.
Twingate Connector용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Twingate Connector 활용으로 만들 수 있는 것
Twingate Connector는 Twingate의 제로 트러스트 네트워크 액세스(ZTNA) 플랫폼의 온프레미스 구성 요소입니다. 이는 귀하의 VPS에서 실행되며 Twingate의 클라우드 릴레이로 아웃바운드 전용 암호화 터널을 설정합니다. 따라서 인바운드 방화벽 규칙, 개방형 포트, 팀을 위한 VPN 클라이언트 구성이 필요 없습니다.
VPS에 커넥터를 자체 호스팅하면 개인 리소스 가까이에 배치되어 리소스 수준에서 ID 기반 액세스 제어를 가능하게 합니다. 승인된 장치의 인증되고 권한이 부여된 사용자만 보호된 서비스에 접근할 수 있으며, 이는 기존 VPN 확산을 애플리케이션별 액세스 정책으로 대체합니다.
Twingate Connector의 주요 특징
열려 있는 인바운드 포트 없음
커넥터는 아웃바운드 전용 연결을 사용하므로, VPS는 네트워크 경계를 노출하는 인바운드 방화벽 규칙이 필요하지 않습니다.
신원 기반 액세스
액세스 결정은 리소스별 및 사용자별로 적용되며, 광범위한 네트워크 수준 VPN 액세스를 세분화된 정책으로 대체합니다.
기기 신뢰
액세스 권한을 부여하기 전에 기기 상태 확인을 요구하여, 관리되고 규정을 준수하는 기기만 보호된 리소스에 접근할 수 있도록 합니다.
심플한 배포
네트워크 이름과 액세스 토큰만으로 몇 분 만에 배포하세요 — 복잡한 VPN 서버 구성이나 PKI 관리 없이.
Hostinger에서 Twingate Connector을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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