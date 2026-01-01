Twingate Connector는 Twingate의 제로 트러스트 네트워크 액세스(ZTNA) 플랫폼의 온프레미스 구성 요소입니다. 이는 귀하의 VPS에서 실행되며 Twingate의 클라우드 릴레이로 아웃바운드 전용 암호화 터널을 설정합니다. 따라서 인바운드 방화벽 규칙, 개방형 포트, 팀을 위한 VPN 클라이언트 구성이 필요 없습니다.

VPS에 커넥터를 자체 호스팅하면 개인 리소스 가까이에 배치되어 리소스 수준에서 ID 기반 액세스 제어를 가능하게 합니다. 승인된 장치의 인증되고 권한이 부여된 사용자만 보호된 서비스에 접근할 수 있으며, 이는 기존 VPN 확산을 애플리케이션별 액세스 정책으로 대체합니다.