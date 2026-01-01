Linkwarden 원클릭 설치
전체 웹페이지 스냅샷을 보관하여 저장된 링크가 끊어지지 않도록 하는 협업 북마크 관리자입니다.
Linkwarden용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Linkwarden 활용으로 만들 수 있는 것
Linkwarden은 링크를 저장하는 순간 이미지와 서식을 포함한 전체 페이지 스냅샷을 자동으로 보관하여 링크 손실(link rot) 문제를 해결하는 자체 호스팅 북마크 관리자입니다. 원래 URL에 무슨 일이 생기더라도 수년 후에도 북마크를 계속 읽을 수 있습니다. 컬렉션, 태그, 하이라이트 및 주석을 통해 단순한 링크 목록이 아닌 구조화된 지식 기반을 구축할 수 있습니다.
Linkwarden을 자체 호스팅하면 VPS 저장 공간에 의해서만 제한되는 무제한 아카이빙, 탐색 패턴에 대한 완벽한 프라이버시, 그리고 클라우드 서비스가 중단되거나 가격 모델을 변경하여 수년간 큐레이션한 북마크를 잃을 위험이 없습니다.
Linkwarden의 주요 특징
전체 페이지 아카이빙
원본 사이트가 오프라인 상태가 되더라도 북마크된 콘텐츠가 보존될 수 있도록 이미지와 함께 전체 페이지 스냅샷을 자동으로 캡처합니다.
컬렉션 및 태그
구조화되고 검색 가능한 지식 기반을 위해 북마크를 사용자 지정 태그 및 주석이 있는 이름 지정된 컬렉션으로 정리합니다.
다중 사용자 협업
팀원들과 컬렉션을 공유하고 팀 연구 및 지식 공유를 위해 사용자별 권한으로 액세스를 제어하세요.
전체 텍스트 검색
보관된 페이지 콘텐츠, 제목, 설명, 주석 등 모든 것을 검색하여 컬렉션에서 무엇이든 즉시 찾을 수 있습니다.
브라우저 확장 프로그램
Chrome 또는 Firefox에서 한 번의 클릭으로 페이지를 직접 저장하고, 확장 프로그램이 콘텐츠가 사라지기 전에 캡처합니다.
Hostinger에서 Linkwarden을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.