Linkwarden은 링크를 저장하는 순간 이미지와 서식을 포함한 전체 페이지 스냅샷을 자동으로 보관하여 링크 손실(link rot) 문제를 해결하는 자체 호스팅 북마크 관리자입니다. 원래 URL에 무슨 일이 생기더라도 수년 후에도 북마크를 계속 읽을 수 있습니다. 컬렉션, 태그, 하이라이트 및 주석을 통해 단순한 링크 목록이 아닌 구조화된 지식 기반을 구축할 수 있습니다.

Linkwarden을 자체 호스팅하면 VPS 저장 공간에 의해서만 제한되는 무제한 아카이빙, 탐색 패턴에 대한 완벽한 프라이버시, 그리고 클라우드 서비스가 중단되거나 가격 모델을 변경하여 수년간 큐레이션한 북마크를 잃을 위험이 없습니다.