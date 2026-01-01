PinePods 원클릭 설치
기기 간 동기화, PodcastIndex 검색 및 네이티브 모바일 앱 기능을 갖춘 자체 호스팅 다중 사용자 팟캐스트 관리자
PinePods용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
PinePods 활용으로 만들 수 있는 것
PinePods는 타사 서버에 청취 기록을 남기고 싶지 않은 가정, 팀, 그리고 개인 청취자를 위해 만들어진 오픈 소스 팟캐스트 관리자입니다. 세련된 웹 인터페이스와 네이티브 Android, iOS, 데스크톱 클라이언트를 결합하여 상업용 팟캐스트 플랫폼에 의존하지 않고도 모든 기기가 동기화 상태를 유지합니다.
PinePods가 돋보이는 점은 최고 수준의 다중 사용자 모델과 내장된 gpodder API 지원 및 PodcastIndex 통합이 결합되었다는 것입니다. 각 멤버는 독립적인 구독, 대기열, 재생 기록을 가지면서도 단일 백엔드를 공유합니다. 자체 VPS에 서버를 직접 호스팅하면 구독 목록, 청취 습관, 다운로드한 에피소드를 완전히 비공개로 유지하고 광고 추적기로부터 자유롭게 합니다.
PinePods의 주요 특징
여러 사용자 계정
각 멤버는 독립적인 구독, 대기열, 청취 기록을 보유합니다. 이는 공유 서버를 기반으로 하며, 가족 또는 공동 거주 가구에 이상적입니다.
기기 간 동기화
재생 위치, 대기열 및 구독은 내장된 gpodder API를 통해 웹, Android, iOS 및 데스크톱 클라이언트 간에 실시간으로 동기화됩니다.
PodcastIndex 검색
광고 지원 디렉토리에 쿼리를 보내지 않고 공개된 PodcastIndex 카탈로그 또는 iTunes 검색을 통해 새로운 프로그램을 찾아보세요.
에피소드 다운로드
에피소드를 서버에 다운로드하여 오프라인으로 청취하고, 보관하며, 공개 피드에서 프로그램이 사라지는 것을 방지합니다.
유튜브 채널
YouTube 채널을 마치 팟캐스트처럼 구독하고, 오디오 추출 기능을 통해 일반 프로그램처럼 들을 수 있습니다.
OPML 가져오기 및 백업
OPML을 통해 기존 팟캐스트 구독을 가져오고, 자동 백업을 예약하고, 필요할 때 모든 것을 내보내세요.
Hostinger에서 PinePods을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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