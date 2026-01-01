PinePods는 타사 서버에 청취 기록을 남기고 싶지 않은 가정, 팀, 그리고 개인 청취자를 위해 만들어진 오픈 소스 팟캐스트 관리자입니다. 세련된 웹 인터페이스와 네이티브 Android, iOS, 데스크톱 클라이언트를 결합하여 상업용 팟캐스트 플랫폼에 의존하지 않고도 모든 기기가 동기화 상태를 유지합니다.

PinePods가 돋보이는 점은 최고 수준의 다중 사용자 모델과 내장된 gpodder API 지원 및 PodcastIndex 통합이 결합되었다는 것입니다. 각 멤버는 독립적인 구독, 대기열, 재생 기록을 가지면서도 단일 백엔드를 공유합니다. 자체 VPS에 서버를 직접 호스팅하면 구독 목록, 청취 습관, 다운로드한 에피소드를 완전히 비공개로 유지하고 광고 추적기로부터 자유롭게 합니다.