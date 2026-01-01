Dataline은 프라이버시를 최우선으로 하는 오픈 소스 데이터 분석 도구로, 자연어를 SQL 쿼리로 변환하여 단 한 줄의 SQL 코드도 작성하지 않고 데이터베이스를 탐색할 수 있게 해줍니다. PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV 또는 Excel 파일을 연결하고 평이한 영어로 질문하여 즉각적인 결과와 자동 시각화를 얻을 수 있습니다.

클라우드 분석 플랫폼과 달리, 자체 VPS에 Dataline을 자체 호스팅하면 민감한 비즈니스 데이터를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 사용량 제한, 좌석당 요금, 공급업체 종속이 없으며 — 선호하는 LLM API 키와 함께 작동하는 지능형 쿼리 인터페이스만 있을 뿐입니다.