원클릭 설치로 Dataline 배포
AI 기반 SQL 채팅 도구로, 일반 영어를 사용하여 모든 데이터베이스를 쿼리하고 시각화할 수 있습니다.
Dataline용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Dataline 활용으로 만들 수 있는 것
Dataline은 프라이버시를 최우선으로 하는 오픈 소스 데이터 분석 도구로, 자연어를 SQL 쿼리로 변환하여 단 한 줄의 SQL 코드도 작성하지 않고 데이터베이스를 탐색할 수 있게 해줍니다. PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV 또는 Excel 파일을 연결하고 평이한 영어로 질문하여 즉각적인 결과와 자동 시각화를 얻을 수 있습니다.
클라우드 분석 플랫폼과 달리, 자체 VPS에 Dataline을 자체 호스팅하면 민감한 비즈니스 데이터를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 사용량 제한, 좌석당 요금, 공급업체 종속이 없으며 — 선호하는 LLM API 키와 함께 작동하는 지능형 쿼리 인터페이스만 있을 뿐입니다.
Dataline의 주요 특징
자연어 쿼리
평이한 영어로 질문을 입력하면 Dataline이 SQL을 생성하고, 실행하며, 몇 초 만에 형식화된 결과를 반환합니다.
다중 데이터베이스 지원
단일 인터페이스에서 도구를 전환하지 않고 PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV, Excel 등과 연결할 수 있습니다.
자동 차트 생성
프롬프트에서 차트를 요청하면 데이터라인이 쿼리 결과에서 직접 시각화를 렌더링합니다.
개인 정보 보호 우선 아키텍처
모든 데이터는 사용자 자신의 서버에 보관되므로, 제3자에게 노출될 염려 없이 민감한 비즈니스 정보를 완벽하게 제어할 수 있습니다.
쿼리 기록
프롬프트를 다시 입력할 필요 없이 지난 쿼리 및 결과를 저장하고 다시 확인하여 시간이 지남에 따라 개인 분석 라이브러리를 구축할 수 있습니다.
Hostinger에서 Dataline을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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