Rybbit은 Google Analytics의 현대적인 대안으로 설계된, 개인 정보 보호를 최우선으로 하는 웹 분석 플랫폼입니다. 쿠키나 교차 사이트 추적을 사용하지 않고 페이지뷰, 세션, 이탈률, 추천인, 지리적 데이터 및 세션 리플레이를 제공하여, GDPR 준수를 나중에 고려할 사항이 아닌 내장된 속성으로 만듭니다.

고성능 이벤트 저장을 위한 ClickHouse와 애플리케이션 데이터를 위한 PostgreSQL을 기반으로 하는 Rybbit은 빠른 대시보드 쿼리로 대량의 이벤트를 처리합니다. 자체 호스팅은 사이트별 요금 및 데이터 보존 제한을 없애주며, 모든 속성에서 방문자 데이터에 대한 완전한 소유권을 제공합니다.