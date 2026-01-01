원클릭 설치로 Rybbit 배포.
쿠키, 추적 스크립트 또는 침해적인 데이터 수집 없이 방문자 행동을 추적하는 현대적인 오픈소스 웹 분석 플랫폼입니다.
Rybbit용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Rybbit 활용으로 만들 수 있는 것
Rybbit은 Google Analytics의 현대적인 대안으로 설계된, 개인 정보 보호를 최우선으로 하는 웹 분석 플랫폼입니다. 쿠키나 교차 사이트 추적을 사용하지 않고 페이지뷰, 세션, 이탈률, 추천인, 지리적 데이터 및 세션 리플레이를 제공하여, GDPR 준수를 나중에 고려할 사항이 아닌 내장된 속성으로 만듭니다.
고성능 이벤트 저장을 위한 ClickHouse와 애플리케이션 데이터를 위한 PostgreSQL을 기반으로 하는 Rybbit은 빠른 대시보드 쿼리로 대량의 이벤트를 처리합니다. 자체 호스팅은 사이트별 요금 및 데이터 보존 제한을 없애주며, 모든 속성에서 방문자 데이터에 대한 완전한 소유권을 제공합니다.
Rybbit의 주요 특징
쿠키 없는 추적
쿠키나 핑거프린팅 없이 방문자를 추적하여, GDPR 및 CCPA를 준수하면서 동의 배너가 필요 없도록 합니다.
세션 재생
사용자 세션을 기록하고 재생하여 방문자가 사이트를 어떻게 탐색하는지 정확히 이해하고 어디에서 이탈하는지 파악합니다.
사용자 정의 이벤트 추적
사용자 지정 이벤트 및 JSON 속성을 통해 모든 사용자 상호작용을 캡처하여 상세한 퍼널 분석 및 전환 최적화에 활용할 수 있습니다.
실시간 대시보드
실시간 방문자 수, 활성 페이지 및 즉각적인 지표 업데이트를 확인하여 트래픽 급증 발생 즉시 모니터링할 수 있습니다.
다중 사이트 지원
팀을 위한 조직 수준의 접근 제어 기능을 통해 단일 대시보드에서 여러 웹사이트의 분석을 관리할 수 있습니다.
Hostinger에서 Rybbit을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.