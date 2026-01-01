TriliumNext Notes는 수천 개의 노트를 저장할 수 있는 계층적 트리 구조를 기반으로 구축된 자체 호스팅 개인 지식 관리 애플리케이션입니다. 풍부한 WYSIWYG 편집, 코드 블록, 수학 공식 및 사용자 지정 워크플로 구축과 자동화된 노트 관리를 위한 스크립팅 엔진을 지원합니다.

VPS에 자체 호스팅하면 무제한 노트 저장 공간, 기기 간 영구 동기화, 그리고 지식 기반에 대한 완전한 소유권을 가질 수 있습니다. 노트는 여러 위치에 복제될 수 있으며, 사용자 지정 속성으로 향상될 수 있고, 외부 통합을 위해 ETAPI REST API를 통해 액세스할 수 있습니다.