TriliumNext Notes 원클릭 설치
계층적 노트, 스크립팅 지원, 자동화를 위한 강력한 REST API를 갖춘 자체 호스팅 개인 지식 기반입니다.
TriliumNext Notes용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
TriliumNext Notes 활용으로 만들 수 있는 것
TriliumNext Notes는 수천 개의 노트를 저장할 수 있는 계층적 트리 구조를 기반으로 구축된 자체 호스팅 개인 지식 관리 애플리케이션입니다. 풍부한 WYSIWYG 편집, 코드 블록, 수학 공식 및 사용자 지정 워크플로 구축과 자동화된 노트 관리를 위한 스크립팅 엔진을 지원합니다.
VPS에 자체 호스팅하면 무제한 노트 저장 공간, 기기 간 영구 동기화, 그리고 지식 기반에 대한 완전한 소유권을 가질 수 있습니다. 노트는 여러 위치에 복제될 수 있으며, 사용자 지정 속성으로 향상될 수 있고, 외부 통합을 위해 ETAPI REST API를 통해 액세스할 수 있습니다.
TriliumNext Notes의 주요 특징
계층적 조직
클로닝 기능을 사용하여 수천 개의 노트를 트리 구조로 정리하여, 단일 노트가 중복 없이 여러 컨텍스트에 나타날 수 있도록 합니다.
스크립팅 엔진
이벤트 또는 일정에 따라 실행되는 JavaScript 스크립트를 작성하여 노트 생성, 태그 지정 및 정리를 자동화합니다.
개정 기록
모든 노트 편집은 자동으로 버전이 지정되므로, 콘텐츠의 이전 버전을 검토하고 복원할 수 있습니다.
ETAPI REST API
문서화된 REST API를 통해 외부 도구가 노트를 프로그래밍 방식으로 생성, 읽기, 업데이트 및 체계적으로 관리할 수 있습니다.
웹 클리퍼
브라우저 확장 프로그램은 한 번의 클릭으로 웹 페이지를 귀하의 Trilium 지식 베이스에 바로 캡처합니다.
Hostinger에서 TriliumNext Notes을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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