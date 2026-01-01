Cleanuparr는 Servarr 생태계를 위해 특별히 제작된 자체 호스팅 다운로드 관리자입니다. 이 앱은 Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr, Whisparr와 qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent, rTorrent에 연결하여, 큐를 지속적으로 검사하여 정지되었거나, 메타데이터에 갇혔거나, 너무 느리게 다운로드되거나, 가져오기에 실패했거나, 의심스러운 .lnk 및 .zipx 파일과 같은 알려진 악성코드 패턴과 일치하는 다운로드를 찾아 제거합니다.

큐 정리 외에도 Cleanuparr는 누락된 미디어와 기준 미달 품질 업그레이드를 사전에 검색하고, 완료된 시드를 정리하며, arr 앱에서 더 이상 추적하지 않는 고아 파일을 제거하고, 모든 제거 또는 삭제 시 알림을 보냅니다. 자체 VPS에서 실행하면 수동으로 큐를 관리할 필요 없이 미디어 자동화를 24시간 깔끔하게 유지할 수 있습니다.