Cleanuparr 원클릭 설치.
정지된, 실패한, 악성 다운로드를 자동으로 제거하는 Servarr 스택용 고급 큐 클리너.
Cleanuparr용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Cleanuparr 활용으로 만들 수 있는 것
Cleanuparr는 Servarr 생태계를 위해 특별히 제작된 자체 호스팅 다운로드 관리자입니다. 이 앱은 Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr, Whisparr와 qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent, rTorrent에 연결하여, 큐를 지속적으로 검사하여 정지되었거나, 메타데이터에 갇혔거나, 너무 느리게 다운로드되거나, 가져오기에 실패했거나, 의심스러운
.lnk 및
.zipx 파일과 같은 알려진 악성코드 패턴과 일치하는 다운로드를 찾아 제거합니다.
큐 정리 외에도 Cleanuparr는 누락된 미디어와 기준 미달 품질 업그레이드를 사전에 검색하고, 완료된 시드를 정리하며, arr 앱에서 더 이상 추적하지 않는 고아 파일을 제거하고, 모든 제거 또는 삭제 시 알림을 보냅니다. 자체 VPS에서 실행하면 수동으로 큐를 관리할 필요 없이 미디어 자동화를 24시간 깔끔하게 유지할 수 있습니다.
Cleanuparr의 주요 특징
스트라이크 기반 정리
구성 가능한 경고(스트라이크)를 사용하여 불량 다운로드를 표시하고, 임계값에 도달하면 자동으로 제거 및 차단합니다.
멀웨어 차단
커뮤니티에서 관리하는 패턴과 의심스러운 파일 유형의 내장 차단 목록을 사용하여 알려진 악성 토렌트를 탐지하고 제거합니다.
Servarr 전체 통합
Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr, Whisparr와 qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent, rTorrent가 한 곳에서 연동됩니다.
누락 및 업그레이드 검색
누락된 항목 및 기준 미달 품질 업그레이드에 대한 검색을 자동으로 실행하며, 사용자 지정 형식 점수 추적 기능도 포함됩니다.
고아 및 시딩 정리
하드링크나 arr 참조가 없는 다운로드를 제거하고, 장기 실행 시드를 정리하며, 크로스 시드 인식 워크플로를 지원합니다.
실시간 알림
선호하는 알림 채널을 통해 모든 스트라이크, 삭제 또는 차단 발생 시 알림을 보내어 아무것도 놓치지 않도록 합니다.
Hostinger에서 Cleanuparr을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.