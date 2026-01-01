GoatCounter 원클릭 설치.
개인 데이터를 추적하거나 쿠키를 사용하지 않으면서 페이지 뷰와 방문자 통계를 보여주는, 가볍고 개인 정보 보호를 최우선으로 하는 웹 분석입니다.
GoatCounter용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
GoatCounter 활용으로 만들 수 있는 것
GoatCounter는 추적 쿠키나 개인 데이터 수집으로 인한 개인 정보 보호 비용 없이 의미 있는 페이지 뷰 데이터를 원하는 개발자를 위해 설계된 간단한 오픈소스 웹 분석 플랫폼입니다. 페이지 뷰, 리퍼러, 브라우저, 국가 및 화면 크기를 집계합니다. 그 이상은 없습니다. 동의 배너는 필요하지 않습니다.
여러 서비스를 필요로 하는 대규모 분석 플랫폼과 달리, GoatCounter는 내장된 SQLite 데이터베이스와 함께 단일 컨테이너로 실행됩니다. 자체 VPS에 셀프 호스팅하면 모든 방문자 데이터를 사용자의 제어하에 유지하며, 타사 분석 네트워크로부터 완전히 격리됩니다.
GoatCounter의 주요 특징
쿠키가 필요하지 않습니다
쿠키나 영구 식별자 없이 페이지 뷰를 추적하므로, GDPR 또는 PECR에 따라 동의 배너가 필요 없습니다.
경량 단일 컨테이너
내장된 SQLite 데이터베이스를 갖춘 단일 Go 바이너리로 실행됩니다. — 별도의 데이터베이스 서비스나 복잡한 인프라가 필요 없습니다.
유입 경로 및 출처 추적
방문자 신원을 노출하지 않고 어떤 사이트, 검색 엔진, 캠페인이 귀하의 페이지로 트래픽을 유도하는지 보여줍니다.
공개 통계 옵션
분석 대시보드를 선택적으로 공개하여 독자들이 계정 없이도 사이트 통계를 볼 수 있도록 합니다.
추적 스크립트 및 API
작은 JavaScript 스니펫을 삽입하거나 REST API를 사용하여 모든 사이트, SPA 또는 백엔드 서비스에서 페이지 뷰를 계산합니다.
Hostinger에서 GoatCounter을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.