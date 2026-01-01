GoatCounter는 추적 쿠키나 개인 데이터 수집으로 인한 개인 정보 보호 비용 없이 의미 있는 페이지 뷰 데이터를 원하는 개발자를 위해 설계된 간단한 오픈소스 웹 분석 플랫폼입니다. 페이지 뷰, 리퍼러, 브라우저, 국가 및 화면 크기를 집계합니다. 그 이상은 없습니다. 동의 배너는 필요하지 않습니다.

여러 서비스를 필요로 하는 대규모 분석 플랫폼과 달리, GoatCounter는 내장된 SQLite 데이터베이스와 함께 단일 컨테이너로 실행됩니다. 자체 VPS에 셀프 호스팅하면 모든 방문자 데이터를 사용자의 제어하에 유지하며, 타사 분석 네트워크로부터 완전히 격리됩니다.