원클릭 설치로 Gitea 배포
리포지토리, 이슈 추적 및 팀 협업 도구를 갖춘 경량 자체 호스팅 Git 플랫폼입니다.
Gitea용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Gitea 활용으로 만들 수 있는 것
Gitea는 대규모 DevOps 플랫폼의 부담 없이 팀에게 비공개 코드 저장소를 제공하는 경량 오픈 소스 Git 호스팅 플랫폼입니다. 깔끔한 웹 인터페이스를 통해 리포지토리 관리, 풀 리퀘스트, 이슈 트래킹, 코드 리뷰 및 SSH 액세스를 제공하며, 적당한 서버 리소스에서도 원활하게 실행됩니다.
VPS에 Gitea를 자체 호스팅하는 것은 소스 코드와 협업 데이터가 사용자가 제어하는 인프라에 유지된다는 것을 의미합니다. 이 배포는 Gitea를 MySQL 데이터베이스와 연결하여 안정적인 데이터 지속성을 제공하며, 개발자들이 표준 Git 워크플로를 사용하여 푸시 및 풀을 할 수 있도록 SSH 포트 포워딩을 포함합니다.
Gitea의 주요 특징
저장소 관리
모든 규모의 팀을 위한 브랜치 보호, 병합 요청 및 코드 검토 워크플로우를 갖춘 완벽한 Git 저장소 호스팅.
이슈 추적
코드와 함께 작업을 정리할 수 있도록 레이블, 마일스톤, 프로젝트 보드가 내장된 이슈 트래커.
SSH 및 HTTPS 액세스
개발자는 기존 Git 도구를 사용하여 SSH 또는 HTTPS를 통해 워크플로우 변경 없이 푸시 및 풀을 할 수 있습니다.
Webhooks 및 CI/CD
웹훅 지원 및 인기 있는 CI/CD 시스템과의 통합을 통해 자동화된 테스트 및 배포 파이프라인을 사용할 수 있습니다.
경량
Gitea는 작은 서버에서도 효율적으로 실행되므로, 성능 저하 없이 적당한 VPS에 배포하기에 실용적입니다.
Hostinger에서 Gitea을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.