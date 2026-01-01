Gitea는 대규모 DevOps 플랫폼의 부담 없이 팀에게 비공개 코드 저장소를 제공하는 경량 오픈 소스 Git 호스팅 플랫폼입니다. 깔끔한 웹 인터페이스를 통해 리포지토리 관리, 풀 리퀘스트, 이슈 트래킹, 코드 리뷰 및 SSH 액세스를 제공하며, 적당한 서버 리소스에서도 원활하게 실행됩니다.

VPS에 Gitea를 자체 호스팅하는 것은 소스 코드와 협업 데이터가 사용자가 제어하는 인프라에 유지된다는 것을 의미합니다. 이 배포는 Gitea를 MySQL 데이터베이스와 연결하여 안정적인 데이터 지속성을 제공하며, 개발자들이 표준 Git 워크플로를 사용하여 푸시 및 풀을 할 수 있도록 SSH 포트 포워딩을 포함합니다.