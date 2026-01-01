NZBGet 원클릭 설치.
C++로 작성되었으며 세련된 웹 UI와 광범위한 자동화 생태계를 갖춘 효율적인 유즈넷 바이너리 다운로더입니다.
NZBGet용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
NZBGet 활용으로 만들 수 있는 것
NZBGet은 C++로 작성된 고성능 Usenet 바이너리 다운로더로, 최대 처리량과 최소 CPU 및 메모리 사용량을 위해 설계되었습니다. Usenet 서버에서 NZB 파일을 다운로드하고, PAR2로 불완전한 게시물을 복구하며, RAR 아카이브의 압축을 해제하고, 최종 파일을 후처리 스크립트 또는 Arr 애플리케이션으로 전달합니다. 이 모든 작업은 거의 모든 하드웨어에서 실행되는 반응형 웹 UI를 통해 이루어집니다.
VPS에 NZBGet을 자체 호스팅하면 홈 PC를 사용하지 않고도 빠른 네트워크에서 24시간 내내 다운로드를 실행할 수 있습니다. NZBGet은 REST API를 통해 NZB URL을 전달하는 Sonarr, Radarr, Lidarr 및 기타 자동화 도구와 자연스럽게 연동됩니다.
NZBGet의 주요 특징
업계 최고의 처리량
C++ 코드베이스는 최소한의 CPU 및 메모리 오버헤드로 빠른 유즈넷 연결을 포화시켜, 동일한 VPS에서 다른 서비스가 사용할 공간을 남겨둡니다.
PAR2 복구 및 압축 해제
자동 확인, 손상된 게시물 복구 및 RAR/RAR5 압축 해제를 통해 완료된 다운로드가 라이브러리에 바로 사용할 수 있도록 저장됩니다.
Servarr 지원 REST API
Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr 및 유사 도구들은 잘 지원되는 JSON-RPC API를 통해 NZB를 직접 전달합니다.
강력한 후처리
각 다운로드 단계의 훅 스크립트를 통해 카테고리별로 미디어 라이브러리 스캔, 알림, 트랜스코딩 또는 모든 사용자 지정 워크플로를 트리거할 수 있습니다.
반응형 웹 UI
대기열 관리, 서버별 통계, 전체 구성 접근성을 갖춘 깔끔한 브라우저 인터페이스 — 데스크톱과 모바일에서 원활하게 작동합니다.
Hostinger에서 NZBGet을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.