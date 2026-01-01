NZBGet은 C++로 작성된 고성능 Usenet 바이너리 다운로더로, 최대 처리량과 최소 CPU 및 메모리 사용량을 위해 설계되었습니다. Usenet 서버에서 NZB 파일을 다운로드하고, PAR2로 불완전한 게시물을 복구하며, RAR 아카이브의 압축을 해제하고, 최종 파일을 후처리 스크립트 또는 Arr 애플리케이션으로 전달합니다. 이 모든 작업은 거의 모든 하드웨어에서 실행되는 반응형 웹 UI를 통해 이루어집니다.

VPS에 NZBGet을 자체 호스팅하면 홈 PC를 사용하지 않고도 빠른 네트워크에서 24시간 내내 다운로드를 실행할 수 있습니다. NZBGet은 REST API를 통해 NZB URL을 전달하는 Sonarr, Radarr, Lidarr 및 기타 자동화 도구와 자연스럽게 연동됩니다.