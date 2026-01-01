Memos는 간단한 타임라인을 중심으로 구축되어 기존 메모 도구의 번거로움을 없애주는 자체 호스팅 메모 작성 앱입니다. 제목도, 폴더도 필요 없이, 그저 입력하고 저장하기만 하면 됩니다. Markdown 서식, 해시태그 정리, 이미지 첨부, 전체 텍스트 검색 및 SQLite를 기반으로 하는 단일 경량 컨테이너에서 다중 사용자 액세스를 지원합니다.

자체 VPS에서 Memos를 실행하면 메모가 타사 서버에 절대 닿지 않으며, 구독료가 없어지고, 상업용 메모 작성 플랫폼에 영향을 미치는 서비스 중단 위험 없이 캡처된 전체 지식 기반을 무기한으로 액세스할 수 있습니다.