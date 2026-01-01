Memos 원클릭 설치.
가볍고 개인 정보 보호를 최우선으로 하는 메모 앱으로, 마찰 없는 타임라인을 통해 생각을 즉시 기록할 수 있습니다.
Memos용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Memos 활용으로 만들 수 있는 것
Memos는 간단한 타임라인을 중심으로 구축되어 기존 메모 도구의 번거로움을 없애주는 자체 호스팅 메모 작성 앱입니다. 제목도, 폴더도 필요 없이, 그저 입력하고 저장하기만 하면 됩니다. Markdown 서식, 해시태그 정리, 이미지 첨부, 전체 텍스트 검색 및 SQLite를 기반으로 하는 단일 경량 컨테이너에서 다중 사용자 액세스를 지원합니다.
자체 VPS에서 Memos를 실행하면 메모가 타사 서버에 절대 닿지 않으며, 구독료가 없어지고, 상업용 메모 작성 플랫폼에 영향을 미치는 서비스 중단 위험 없이 캡처된 전체 지식 기반을 무기한으로 액세스할 수 있습니다.
Memos의 주요 특징
원활한 캡처
제목이나 폴더가 필요 없습니다 — 앱을 열고 생각을 입력한 후 몇 초 만에 저장하여 작업 흐름을 방해하지 않습니다.
마크다운 지원
표준 마크다운 구문을 사용하여 헤더, 코드 블록, 체크리스트 및 링크로 노트를 서식 지정하세요.
해시태그 조직
메모를 작성하면서 해시태그로 태그하고 타임라인을 즉시 필터링하여 모든 주제나 프로젝트를 검토하세요.
전문 검색
폴더 계층을 탐색할 필요 없이 전체 기록에서 어떤 노트든 밀리초 만에 찾을 수 있습니다.
완전한 개인정보 보호
모든 노트는 귀하의 VPS에 저장됩니다 — 광고 분석 없음, 타사 클라우드 동기화 없음, 구독료 없음.
Hostinger에서 Memos을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.