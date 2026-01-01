원클릭 설치로 Rocket.Chat 배포.
실시간 메시징, 화상 통화 및 완전한 데이터 소유권을 제공하는 오픈 소스 팀 커뮤니케이션 플랫폼.
Rocket.Chat용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Rocket.Chat 활용으로 만들 수 있는 것
Rocket.Chat은 1,200만 명 이상의 사용자가 신뢰하고 NASA, 미 해군, 도이치 텔레콤을 포함한 전 세계 수천 개의 조직에 배포된 완전한 오픈 소스 팀 커뮤니케이션 플랫폼입니다. 채널, 다이렉트 메시지, 화상 회의, 파일 공유, 화면 공유 및 광범위한 통합 생태계를 제공하며, 이 모든 것은 타사 인프라에 의존하지 않습니다.
자체 VPS에 Rocket.Chat을 자체 호스팅하면 팀에 사용자당 비용이 전혀 들지 않고 데이터에 대한 완전한 제어권을 가질 수 있는 비공개 커뮤니케이션 허브를 제공합니다. 이 배포는 높은 데이터 무결성을 위해 복제본 세트가 있는 MongoDB를 사용하며, 메시지, 파일 및 대화 기록이 영구적으로 유지되고 액세스 가능하도록 보장합니다. 초기 관리자 계정은 배포 시 구성된 자격 증명을 사용하여 자동으로 생성됩니다.
Rocket.Chat의 주요 특징
실시간 메시징
스레드, 반응, 메시지 고정, 전체 기록 검색 기능을 통해 영구 채널에서 팀 대화를 체계적으로 정리합니다.
영상 및 음성 통화
Jitsi, BigBlueButton 또는 기본 WebRTC를 통한 화면 공유 기능이 있는 내장 화상 회의 — 외부 회의 도구가 필요 없습니다.
옴니채널 받은 편지함
단일 통합 받은 편지함에서 LiveChat, 이메일, WhatsApp, Telegram 및 기타 채널의 고객 대화를 관리하세요.
Enterprise 보안
LDAP, SAML SSO, 2단계 인증, 종단 간 암호화 및 규정 준수 요구 사항이 많은 환경을 위한 세분화된 역할 기반 접근 제어.
광범위한 연동
GitHub, Jira, GitLab 및 수백 가지 다른 도구에 웹훅, 슬래시 명령, 내장 앱 마켓플레이스를 통해 연결하세요.
Hostinger에서 Rocket.Chat을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.