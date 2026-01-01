Rocket.Chat은 1,200만 명 이상의 사용자가 신뢰하고 NASA, 미 해군, 도이치 텔레콤을 포함한 전 세계 수천 개의 조직에 배포된 완전한 오픈 소스 팀 커뮤니케이션 플랫폼입니다. 채널, 다이렉트 메시지, 화상 회의, 파일 공유, 화면 공유 및 광범위한 통합 생태계를 제공하며, 이 모든 것은 타사 인프라에 의존하지 않습니다.

자체 VPS에 Rocket.Chat을 자체 호스팅하면 팀에 사용자당 비용이 전혀 들지 않고 데이터에 대한 완전한 제어권을 가질 수 있는 비공개 커뮤니케이션 허브를 제공합니다. 이 배포는 높은 데이터 무결성을 위해 복제본 세트가 있는 MongoDB를 사용하며, 메시지, 파일 및 대화 기록이 영구적으로 유지되고 액세스 가능하도록 보장합니다. 초기 관리자 계정은 배포 시 구성된 자격 증명을 사용하여 자동으로 생성됩니다.