MongoDB는 엄격한 관계형 테이블 대신 유연한 JSON과 유사한 문서에 데이터를 저장하는 선도적인 오픈 소스 문서 데이터베이스입니다. 버전 4.4는 ACID 다중 문서 트랜잭션, 강력한 집계 프레임워크, 샤딩을 통한 수평적 확장성을 갖춘 프로덕션 준비가 된 플랫폼을 제공합니다. 동적 스키마를 통해 복잡한 마이그레이션 없이 애플리케이션 데이터 구조를 발전시킬 수 있으며, 현대적인 개발 워크플로우에 자연스럽게 통합됩니다.

자체 VPS에서 MongoDB를 실행하면 관리형 클라우드 데이터베이스 서비스와 비교하여 전용 I/O 성능, 완벽한 구성 제어, 예측 가능한 비용을 제공합니다. 메모리 할당을 조정하고, 사용자 지정 백업 전략을 구현하며, 모든 주요 프로그래밍 언어에서 사용할 수 있는 네이티브 드라이버를 사용하여 모든 애플리케이션을 연결할 수 있습니다.