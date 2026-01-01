MongoDB 4 원클릭 설치
동적 스키마와 강력한 쿼리 기능을 갖춘 최신 애플리케이션을 위한 유연한 문서 지향 NoSQL 데이터베이스입니다.
MongoDB 4용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
MongoDB 4 활용으로 만들 수 있는 것
MongoDB는 엄격한 관계형 테이블 대신 유연한 JSON과 유사한 문서에 데이터를 저장하는 선도적인 오픈 소스 문서 데이터베이스입니다. 버전 4.4는 ACID 다중 문서 트랜잭션, 강력한 집계 프레임워크, 샤딩을 통한 수평적 확장성을 갖춘 프로덕션 준비가 된 플랫폼을 제공합니다. 동적 스키마를 통해 복잡한 마이그레이션 없이 애플리케이션 데이터 구조를 발전시킬 수 있으며, 현대적인 개발 워크플로우에 자연스럽게 통합됩니다.
자체 VPS에서 MongoDB를 실행하면 관리형 클라우드 데이터베이스 서비스와 비교하여 전용 I/O 성능, 완벽한 구성 제어, 예측 가능한 비용을 제공합니다. 메모리 할당을 조정하고, 사용자 지정 백업 전략을 구현하며, 모든 주요 프로그래밍 언어에서 사용할 수 있는 네이티브 드라이버를 사용하여 모든 애플리케이션을 연결할 수 있습니다.
MongoDB 4의 주요 특징
문서 데이터 모델
계층적이고 중첩된 데이터를 여러 조인된 테이블에 분산하는 대신 단일 문서에 저장하여 애플리케이션 코드와 쿼리를 단순화합니다.
ACID 트랜잭션
다중 문서 ACID 트랜잭션은 컬렉션 전반에 걸쳐 데이터 일관성을 보장하여 금융 및 중요 비즈니스 데이터의 안정성 요구 사항을 충족합니다.
집계 프레임워크
강력한 파이프라인 기반 집계 처리는 데이터를 서버 측에서 처리하고 변환하여, 데이터를 별도의 시스템으로 이동하지 않고도 복잡한 분석을 가능하게 합니다.
수평 확장
내장된 샤딩은 데이터가 증가함에 따라 쓰기 처리량과 스토리지를 확장하면서 여러 노드에 데이터를 자동으로 분산합니다.
고급 쿼리 언어
전체 텍스트 검색, 지리 공간 쿼리 및 복잡한 필터링을 지원하며, 모든 액세스 패턴에 최적화된 보조 인덱스를 갖추고 있습니다.
Hostinger에서 MongoDB 4을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.