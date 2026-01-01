OpenSpeedTest는 Flash, Java 또는 클라이언트 측 소프트웨어 없이 브라우저에서 완전히 실행되는 무료 오픈 소스 HTML5 속도 테스트 애플리케이션입니다. 휴대폰, 태블릿, 스마트 TV 및 데스크톱 컴퓨터의 모든 최신 웹 브라우저에서 다운로드 속도, 업로드 속도, 핑, 지터를 정확하게 측정합니다.

VPS에 OpenSpeedTest를 자체 호스팅하면 호스팅된 애플리케이션과 가까운 비공개적이고 편향되지 않은 측정 엔드포인트를 얻을 수 있습니다. ISP 관계에 영향을 받는 공용 속도 테스트 서비스와 달리, 사용자 인스턴스는 자체 서버에 대한 실제 성능을 측정합니다. 이는 네트워크 문제 진단, ISP 속도 확인, 타사와 데이터를 공유하지 않고 VPN 연결 벤치마킹에 이상적입니다.