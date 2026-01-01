OpenSpeedTest 원클릭 설치.
플러그인 또는 타사 서비스 없이 다운로드, 업로드, 핑, 지터를 측정하는 자가 호스팅 HTML5 네트워크 속도 테스트.
OpenSpeedTest용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
OpenSpeedTest 활용으로 만들 수 있는 것
OpenSpeedTest는 Flash, Java 또는 클라이언트 측 소프트웨어 없이 브라우저에서 완전히 실행되는 무료 오픈 소스 HTML5 속도 테스트 애플리케이션입니다. 휴대폰, 태블릿, 스마트 TV 및 데스크톱 컴퓨터의 모든 최신 웹 브라우저에서 다운로드 속도, 업로드 속도, 핑, 지터를 정확하게 측정합니다.
VPS에 OpenSpeedTest를 자체 호스팅하면 호스팅된 애플리케이션과 가까운 비공개적이고 편향되지 않은 측정 엔드포인트를 얻을 수 있습니다. ISP 관계에 영향을 받는 공용 속도 테스트 서비스와 달리, 사용자 인스턴스는 자체 서버에 대한 실제 성능을 측정합니다. 이는 네트워크 문제 진단, ISP 속도 확인, 타사와 데이터를 공유하지 않고 VPN 연결 벤치마킹에 이상적입니다.
OpenSpeedTest의 주요 특징
순수 HTML5 구현
플러그인, Flash 또는 Java가 필요하지 않습니다 — IE10 이상 버전을 포함하여 모든 기기의 모든 최신 브라우저에서 실행됩니다.
전체 네트워크 지표
한 번의 테스트 실행으로 다운로드 속도, 업로드 속도, 핑 지연 시간 및 지터를 측정합니다.
경량 엔진엑스 서버
최소한의 리소스 점유율 덕분에 OpenSpeedTest는 동일한 VPS에서 다른 애플리케이션과 함께 효율적으로 실행됩니다.
제3자 데이터 공유 없음
모든 테스트 데이터는 귀하의 서버에 보관되며, 속도 결과, IP 주소 또는 사용 통계는 외부 서비스로 전송되지 않습니다.
반응형 디자인
데스크톱, 태블릿, 모바일에서 작동하며 광고 및 프리미엄 업그레이드 메시지가 없는 깔끔한 인터페이스를 제공합니다.
Hostinger에서 OpenSpeedTest을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.