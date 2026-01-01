Label Studio는 27,000개 이상의 GitHub 스타를 보유한 가장 인기 있는 오픈소스 데이터 라벨링 플랫폼으로, 텍스트, 이미지, 오디오, 비디오, HTML, 시계열 및 다중 모달 조합을 포함한 모든 주요 데이터 유형에 걸쳐 주석을 지원합니다. 팀은 사용자 정의 가능한 라벨링 템플릿, ML 지원 주석 및 주석자 간 일치도 측정 항목을 사용하여 고품질 훈련 데이터셋을 구축하는 데 사용합니다.

자체 VPS에 Label Studio를 자체 호스팅하면 민감한 훈련 데이터(의료 이미지, 금융 문서, 독점 비즈니스 콘텐츠)를 사용자당 또는 주석당 비용 없이 인프라 내에 완전히 유지할 수 있습니다. 이 배포는 안정적인 프로젝트 및 주석 저장을 위해 Label Studio를 PostgreSQL 16과 페어링합니다.