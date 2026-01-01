Prometheus 원클릭 설치.
CNCF 졸업 프로젝트인 오픈 소스 모니터링 툴킷으로, 클라우드 네이티브 메트릭 수집 및 알림 분야의 업계 표준이 되었습니다.
Prometheus용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Prometheus 활용으로 만들 수 있는 것
Prometheus는 풀 기반 HTTP 모델을 통해 인프라 및 애플리케이션에서 시계열 메트릭을 수집하고, 효율적인 로컬 TSDB에 저장하며, 모든 메트릭을 슬라이싱, 집계 및 경고하기 위한 강력한 쿼리 언어인 PromQL을 제공합니다. Kubernetes와 함께 CNCF를 졸업한 Prometheus는 GitLab, DigitalOcean, Uber와 같은 기업의 DevOps 팀이 선택한 모니터링 기반입니다.
자체 VPS에서 Prometheus를 실행하면 고정된 비용으로 무제한 메트릭 수집이 가능하며, 스크랩 간격 및 보존 기간을 완벽하게 제어할 수 있고, Grafana, Alertmanager 및 수백 개의 커뮤니티 익스포터와 기본적으로 통합됩니다. 메트릭당 클라우드 요금이나 데이터 샘플링 제한이 없습니다.
Prometheus의 주요 특징
PromQL 쿼리 언어
유연한 함수형 쿼리 언어를 사용하면 전체 인프라의 모든 지표 조합에 대해 실시간으로 집계, 변환 및 알림을 설정할 수 있습니다.
풀 기반 컬렉션
프로메테우스는 구성 가능한 일정에 따라 HTTP 엔드포인트에서 메트릭을 스크랩하여, 모니터링되는 애플리케이션을 변경하지 않고도 새로운 대상을 쉽게 추가할 수 있도록 합니다.
서비스 탐색
Kubernetes, Consul, EC2 등과의 기본 통합은 수동 구성 없이 서비스가 시작될 때 새로운 서비스를 자동으로 검색하고 모니터링합니다.
알림 규칙
임계값 및 추세 기반 알림 규칙을 정의하여 Alertmanager를 통해 Slack, PagerDuty, 이메일 또는 모든 웹훅 엔드포인트로 알림을 라우팅합니다.
Grafana 통합
Prometheus는 Grafana의 기본 데이터 소스로, 최소한의 설정만으로도 풍부한 대시보드, 히트맵, 모든 메트릭을 시각화할 수 있도록 해줍니다.
Hostinger에서 Prometheus을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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