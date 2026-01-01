Prometheus는 풀 기반 HTTP 모델을 통해 인프라 및 애플리케이션에서 시계열 메트릭을 수집하고, 효율적인 로컬 TSDB에 저장하며, 모든 메트릭을 슬라이싱, 집계 및 경고하기 위한 강력한 쿼리 언어인 PromQL을 제공합니다. Kubernetes와 함께 CNCF를 졸업한 Prometheus는 GitLab, DigitalOcean, Uber와 같은 기업의 DevOps 팀이 선택한 모니터링 기반입니다.

자체 VPS에서 Prometheus를 실행하면 고정된 비용으로 무제한 메트릭 수집이 가능하며, 스크랩 간격 및 보존 기간을 완벽하게 제어할 수 있고, Grafana, Alertmanager 및 수백 개의 커뮤니티 익스포터와 기본적으로 통합됩니다. 메트릭당 클라우드 요금이나 데이터 샘플링 제한이 없습니다.