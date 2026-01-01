YaCy는 완전히 분산된 P2P 웹 검색 엔진으로, 전적으로 사용자 자신의 서버에서 실행됩니다. Google이나 Bing과 달리, 검색 결과를 제어하는 중앙 기관은 없습니다. 각 YaCy 인스턴스는 수천 개의 다른 YaCy 피어가 유지 관리하는 공유 글로벌 인덱스에 연결하면서 웹을 독립적으로 크롤링하고 인덱싱합니다. 검색 쿼리는 피어와 공유되기 전에 해시되어, 설계상 검색을 비공개로 유지합니다.

YaCy를 자체 호스팅하면 추적, 순위에 대한 광고 영향, 제3자에게 전송되는 쿼리 로그가 없는 비공개 검색 어플라이언스를 사용할 수 있습니다. 또한 인터넷 연결 없이 로컬 네트워크의 HTTP, FTP, SMB 리소스를 인덱싱하는 인트라넷 검색 엔진으로도 작동합니다.