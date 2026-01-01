YaCy 원클릭 설치.
중앙 서버나 추적 없이 웹을 인덱싱하고 검색하는 자체 호스팅 P2P 웹 검색 엔진.
YaCy용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
YaCy 활용으로 만들 수 있는 것
YaCy는 완전히 분산된 P2P 웹 검색 엔진으로, 전적으로 사용자 자신의 서버에서 실행됩니다. Google이나 Bing과 달리, 검색 결과를 제어하는 중앙 기관은 없습니다. 각 YaCy 인스턴스는 수천 개의 다른 YaCy 피어가 유지 관리하는 공유 글로벌 인덱스에 연결하면서 웹을 독립적으로 크롤링하고 인덱싱합니다. 검색 쿼리는 피어와 공유되기 전에 해시되어, 설계상 검색을 비공개로 유지합니다.
YaCy를 자체 호스팅하면 추적, 순위에 대한 광고 영향, 제3자에게 전송되는 쿼리 로그가 없는 비공개 검색 어플라이언스를 사용할 수 있습니다. 또한 인터넷 연결 없이 로컬 네트워크의 HTTP, FTP, SMB 리소스를 인덱싱하는 인트라넷 검색 엔진으로도 작동합니다.
YaCy의 주요 특징
피어 투 피어 지수
각 YaCy 노드는 글로벌 분산 인덱스에 참여하여, 크롤링된 페이지를 피어와 공유하고 그 대가로 결과를 받습니다. — 중앙 서버는 필요하지 않습니다.
내장 웹 크롤러
구성 가능한 크롤링 일정 및 심도 제어를 통해 도메인을 지속적으로 색인화하고 로컬 검색 결과를 최신 상태로 유지하며 관련성을 높입니다.
개인 정보 보호 우선 검색
검색어는 P2P 네트워크와 공유되기 전에 해시되어, 어떤 피어도 사용자가 무엇을 검색했는지 식별할 수 없도록 합니다.
인트라넷 검색 모드
공용 인터넷에 데이터를 노출하지 않고 로컬 네트워크에서 내부 HTTP, FTP 및 SMB 리소스를 색인하고 검색합니다.
스크립트 가능한 REST API
모든 관리 기능은 XML 및 JSON REST 엔드포인트를 통해 접근할 수 있으며, 이를 통해 자동화 및 맞춤형 검색 포털 통합이 가능합니다.
Hostinger에서 YaCy을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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