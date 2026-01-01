Movary 원클릭 설치 배포.
Plex, Jellyfin, Emby, Trakt 스크로블링 및 풍부한 통계를 제공하는 자가 호스팅 영화 시청 기록 추적기.
Movary용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Movary 활용으로 만들 수 있는 것
Movary는 시청 기록을 완전히 소유하고 싶은 영화 애호가를 위해 특별히 제작된 무료 오픈 소스 웹 애플리케이션입니다. The Movie Database 및 IMDb에서 메타데이터를 가져오고, 타임스탬프 및 평점과 함께 모든 재생을 추적하며, 사용자의 취향을 형성하는 배우, 감독, 장르, 언어 및 시대에 대한 심층적인 통계를 제공합니다.
VPS에 Movary를 자체 호스팅하면 시청 기록을 비공개로 유지하고 휴대할 수 있습니다. Trakt, Letterboxd 및 Netflix에서 가져오기 기능을 제공하며, Plex, Jellyfin, Emby 및 Kodi에서 자동 스크로블링도 가능합니다. 상업용 트래커와 달리 광고 타겟팅이나 사용자당 요금이 없으며, 시청 데이터는 서버를 벗어나지 않습니다.
Movary의 주요 특징
Plex 및 Jellyfin 스크로블링
Plex, Jellyfin, Emby 또는 Kodi에서 시청한 모든 영화를 수동으로 재생을 표시하지 않고 자동으로 기록합니다.
상세 시청 통계
시간이 지남에 따라 취향이 어떻게 변화하는지 시각화하는 차트를 통해 가장 좋아하는 배우, 감독, 장르, 언어, 시대를 확인하세요.
Trakt 및 Letterboxd 가져오기
처음부터 새로 시작하는 대신, Trakt, Letterboxd 또는 Netflix에서 기존 시청 기록을 바로 가져올 수 있습니다.
평점 및 개인 메모
개인적인 점수와 메모로 모든 영화를 평가하여 이미 본 영화들에 대한 기억을 재구성해 보세요.
설치 가능한 웹 앱
앱 스토어 없이도 휴대폰과 데스크톱에 Movary를 프로그레시브 웹 앱으로 설치하여 네이티브 앱과 같은 느낌을 경험해 보세요.
다중 사용자 지원
친구 또는 가족과 하나의 서버를 공유하면서, 각 프로필의 시청 목록, 평점, 통계는 완전히 분리된 상태로 유지할 수 있습니다.
Hostinger에서 Movary을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.