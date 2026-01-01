Movary는 시청 기록을 완전히 소유하고 싶은 영화 애호가를 위해 특별히 제작된 무료 오픈 소스 웹 애플리케이션입니다. The Movie Database 및 IMDb에서 메타데이터를 가져오고, 타임스탬프 및 평점과 함께 모든 재생을 추적하며, 사용자의 취향을 형성하는 배우, 감독, 장르, 언어 및 시대에 대한 심층적인 통계를 제공합니다.

VPS에 Movary를 자체 호스팅하면 시청 기록을 비공개로 유지하고 휴대할 수 있습니다. Trakt, Letterboxd 및 Netflix에서 가져오기 기능을 제공하며, Plex, Jellyfin, Emby 및 Kodi에서 자동 스크로블링도 가능합니다. 상업용 트래커와 달리 광고 타겟팅이나 사용자당 요금이 없으며, 시청 데이터는 서버를 벗어나지 않습니다.